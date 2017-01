Des déjeuners servis toute la journée dans les McDonald’s

Les amateurs de déjeuners préparés dans les restaurants McDonald’s de la province seront heureux d’apprendre que la chaîne de restauration rapide offrira très bientôt les déjeuners toute la journée dans ses restaurants.

Le géant mondial de la restauration en a fait l’annonce jeudi, en précisant qu’il servira la Sélection déjeuner dès le 21 février à 11h01.

Plus tôt cette année, McDonald’s avait mené des tests dans 20 de ses restaurants afin de recueillir les commentaires des clients au sujet des nouveaux choix au menu offerts toute la journée.

L’entreprise affirme que la série de tests a été couronnée de succès et que les demandes des consommateurs pour obtenir les populaires sandwichs McMuffin en tout temps étaient des plus nombreuses.

McDonald’s va donc mettre un terme à sa stricte politique de cesser de servir des déjeuners sur le coup de 11h et qui faisait parfois rager les clients des restaurants.

« Il y a plus de 40 ans, McDonald’s révolutionnait la façon dont les Canadiens déjeunent et aujourd’hui, elle innove encore en annonçant le lancement du déjeuner toute la journée partout au pays. Les Canadiens nous l’ont réclamé et nous sommes heureux de leur offrir notre déjeuner de renommée mondiale toute la journée, tous les jours, a déclaré Jacques Mignault, chef de l’Exploitation de McDonald’s du Canada».

Les déjeuners McDonald’s en faits et en chiffres