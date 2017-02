Saint-Léonard va se doter d’un plan de développement global

La Ville de Saint-Léonard sera sous peu dotée d’un plan de développement global qui tracera les lignes directrices afin de façonner l’avenir de la municipalité.

Réunis mercredi lors de la séance régulière du conseil municipal, les élus du carrefour de la Vallée du fleuve Saint-Jean ont accepté une proposition soumise par la firme JGV Consultants de Dieppe afin de l’aider à mener à terme cet ambitieux exercice de planification communautaire.

La municipalité, qui célébrera en 2020 le 100e anniversaire de son incorporation, souhaite ainsi se positionner pour les années à venir. La firme spécialisée en planification stratégique entreprendra en mars une série de consultations qui seront menées auprès des élus, de la population et des organismes communautaires. Ces consultations devraient aboutir cet été à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre.

«Ça risque de changer le paysage et de façonner l’avenir de Saint-Léonard pour le meilleur», a indiqué le maire de l’endroit, Carmel St-Amand.

La municipalité va débourser 9700$ afin de pouvoir se doter de ce plan de développement global.

«Ce n’est pas une somme énorme lorsqu’on pense que ça peut déboucher à des améliorations au point de vue économique, des loisirs et de la culture, de l’environnement, de l’éducation et de notre gouvernance», estime M. St-Amand.

Selon lui, cet exercice de planification pourrait favoriser un plus grand attrait des familles et des entreprises pour Saint-Léonard et un éventuel regroupement avec les municipalités et DSL avoisinants.