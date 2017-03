La crèmerie Bennic de Dieppe compte sur l’amour du public

Près de 350 personnes ont assisté au 15e Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe jeudi soir. La cité acadienne y a récompensé la crème des entrepreneurs.

Sous le thème «Cultivez l’expansion», quatre entreprises de Dieppe ont été honorées. Dix étaient nommées.

La crèmerie Bennic a remporté le prix du public. Plus de 1600 personnes ont voté en ligne afin de déterminer l’entreprise récipiendaire du prix Mon choix. Jeannine et Stéphane Caissie ont d’abord ouvert à Moncton en 2011 et depuis cinq ans, ils sont à Dieppe.

«Il n’y avait rien comme par chez nous, dans la Péninsule acadienne. C’est comme ça que ç’a commencé. Je pense que les gens aiment bien parce que nous sommes ici ce soir», a déclaré Stéphane Caissie.

Équilibrum Maritime a mis la main sur le prix de l’entreprise en émergence. L’entreprise est un joueur important dans le domaine orthopédique.

«Il faut la passion. Je ne pensais pas que j’avais la fibre d’entrepreneur au départ, mais j’adore mon métier», a lancé l’une des propriétaires, Joanne St-Pierre.

Le prix de l’entreprise de services par excellence a été remis à la clinique dentaire Champlain. La clinique a de nouveaux bureaux sur la rue Champlain depuis 2016.

«L’expansion de la clinique s’est faite au cours des dix dernières années avec des partenaires extraordinaires. On est parti d’une petite clinique dans la place Champlain. On a maintenant quatre points de services dans le Grand Moncton», a souligné le Dr Joseph Savoie.

Le prix de l’entreprise par excellence a été décerné à Construction acadienne. L’entreprise a été fondée en 1958 par Adelin Savoie.

«On a grandi dans un milieu d’entrepreneur. C’est dans notre sang. On s’implique aussi beaucoup dans la communauté. Pour chacun de nos clients, leur projet est le plus important pour nous», a confié David Savoie, qui a pris la direction de l’entreprise familiale.

Dieppe grandit. En 2003, près de 15 000 personnes habitaient Dieppe. Aujourd’hui, ils sont plus de 25 000. Cette croissance est directement liée aux investissements des entrepreneurs, selon Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe. C’est bien pourquoi il est important de les reconnaître lors d’un événement annuel.

«Pour nous c’est très important parce que la croissance de la ville est exclusivement liée aux investissements du secteur privé», a rappelé M. Godout, soulignant que les entrepreneurs sont en mode rattrapage pour combler les besoins d’une population grandissante.