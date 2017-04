Grand Moncton: 3+ poursuit sa lancée

Au cours de la dernière année, le Grand Moncton a encore grandi. Chiffres à l’appui, 3+, la corporation de développement économique de la région, affirme avoir contribué à la création de plus de 500 emplois en 2016.

L’organisme de développement économique a pour mission de faire la promotion de la région et d’y attirer des investisseurs en plus d’aider au démarrage d’entreprise. De nouveaux entrepreneurs sont accompagnés par des experts dans leurs premiers pas et des microprêts leur sont accessibles. En 2016, 3+ a octroyé plus de 212 000$ en microprêts pour lancer de nouvelles compagnies.

Sur le plan national et international, 3+ a mis de l’avant des stratégies afin d’attirer des investisseurs et des candidats afin de pourvoir plus de 700 postes vacants dans la région. Une campagne de recrutement aux États-Unis, profitant de la grogne à la suite des dernières élections, a permis de récolter plus de 200 curriculum vitae. De plus, en 2016, WestJet a annoncé 400 nouveaux emplois dans le Grand Moncton.

«Nous compétitionnons sur le plan mondial afin d’assurer la croissance et les occasions d’investissement pour la région. Nous continuons de chercher et de creuser pour des prospects qui seront un atout pour le Grand Moncton», a lancé le président-directeur général de 3+, Éric Mourant, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme vendredi matin à Moncton.

«En ce qui concerne le recrutement et la rétention de la main-d’oeuvre, 3+ a mené une campagne nationale ainsi que quatre foires à l’emploi. Ces efforts ont mené à l’embauche de plus de 120 personnes dans la région du Grand Moncton», a ajouté M. Mourant.

Les efforts se poursuivront en 2017 afin d’attirer plus d’entreprises et créer plus d’emplois dans la région. En fait, la corporation travaille sur quatre différents projets qui pourraient permettre de créer 500 emplois en 2017 et attirer 100 millions $ en investissement.

«Ce sont actuellement quelques projets sur lesquels nous travaillons», a précisé M. Mourant.

Le plus gros de ces projets est une initiative dans le domaine de la fine pointe énergétique qui nécessite plus de 80 millions $. Ce projet, que 3+ épaule depuis deux ans, devrait être annoncé plus tard cette année. Il pourrait créer jusqu’à 200 emplois.