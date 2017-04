Partenariat entre UNI et la BDC

Les entrepreneurs des Maritimes auront accès à plus de financement et de services-conseils grâce à un nouveau partenariat entre UNI Entreprises (une filiale d’UNI Coopération financière) et la Banque de développement du Canada (BDC).

Les deux entités entretiennent déjà des liens, mais l’entente entre les deux entités devrait favoriser l’appui et le développement des petites et moyennes entreprises. La collaboration ouvre la porte à l’identification de nouvelles occasions d’affaires et au développement de solutions de crédit, promet-on.

«Nous nous réjouissons de cette entente pour nos clients, notamment dans nos différents dossiers de transferts intergénérationnels d’entreprises. Il s’agira d’un enjeu important pour bons nombres d’entreprises dans les prochaines années et l’appui de BDC nous sera précieux en ce sens. Notre statut en vertu de la législation fédérale constitue, pour nous, un avantage indéniable, car nous pouvons ainsi déborder du cadre de nos réseaux traditionnels, notamment à l’échelle des Maritimes. Ce partenariat représente des occasions de croissance pour nos deux institutions», indique le chef de la direction d’UNI, Robert Moreau.

«Comme nous pourrons miser sur l’expertise de nos équipes respectives, nous serons encore mieux outillés pour offrir notre soutien aux entrepreneurs », dit Gina Gale, première vice-présidente, Atlantique chez la BDC. « Nous souhaitons accompagner les PME locales dans leur croissance et dans leur expansion.» – AN