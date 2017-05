Nouvelle offre de sports nautiques à Shediac

La saison chaude est à nos portes et l’équipe du Shediac Paddle Shack se prépare à accueillir les touristes. Située tout juste à côté de la statue du homard géant, l’entreprise a un accès privilégié à la Baie de Shediac, par l’entremise de l’embouchure de la rivière Scoudouc.

Paulette LeBlanc a du mal à contenir son entrain.

Native de Shediac, la copropriétaire a toujours entretenu un amour de la mer et des activités en plein air. Cette lancée en affaires est pour elle la concrétisation d’un rêve.

«Shediac est la destination soleil du sud-est par excellence. Il n’y a pas de meilleur endroit pour nous installer. On s’enligne pour un été de plaisir!»

Le Shediac Paddle Shack offre la location et l’achat de tout un arsenal d’équipement pour naviguer sur l’eau, allant de planches à rame et de kayaks, jusqu’aux accessoires connexes.

Pour une vingtaine de dollars par heure, il est possible de louer une embarcation pour pagayer en mer ou sur la rivière Scoudouc. L’affluent peut être remonté jusqu’à 6 km dans les terres, avant de devenir trop peu profond.

Comme son nom l’indique, le Shediac Paddle Shack se spécialise en stand-up paddle, ou planche à rame. Elles mesurent de 6 à 12 pieds en longueur et une trentaine de pouces en largeur. L’utilisateur peut ramer en étant assis, à genoux, ou debout.

Il est également possible de les utiliser pour faire du yoga. Des sessions sur planche seront justement offertes par Paulette LeBlanc. L’eau de la rivière, à l’abri du vent derrière les arbres qui longent la rive, offre un endroit propice à la méditation et la découverte de soi, explique la mentore.

«C’est pratiquement un miroir à certains moments de la journée, c’est tellement paisible. On a des ancres pour les planches, pour éviter de dériver. C’est tellement une belle expérience de faire ça sur l’eau.»

L’équipe a voulu innover au niveau des services et activités offerts aux clients. Une chasse au trésor sur la rivière a donc été élaborée. Des stations parsèment le parcours et mènent jusqu’à la cache, explique Alex Swartman, copropriétaire.

«Ce peut être une course de se rendre au point A au point B sans utiliser ses rames, par exemple. Nous voulons encourager les gens à faire de l’activité physique tout en s’amusant. C’est pour toute la famille. C’est accessible pour tout le monde en tout temps.»

L’équipe a mis le paquet pour promouvoir l’entreprise: un site web avec arrière-plan dynamique offrant une vue d’oiseau en différents plans et une présence accrue sur une multitude de plateforme de médias sociaux.

Pour Alex Swartman, c’est une évidence.

«Il faut aller où les gens sont. Aujourd’hui, le moyen par excellence de communiquer avec les clients, c’est sur internet.»

Les gens peuvent se rendre sur place pour acheter du matériel, mais les sorties en planche à rame n’auront lieu qu’à partir du 20 mai. Alex Swartman invite les gens à consulter la page Facebook de l’entreprise pour connaître les heures d’ouverture.

Les célébrations de l’ouverture du Shediac Paddle Shack sont prévues le 1er juillet. L’équipe souhaite profiter des feux d’artifice de la fête du Canada pour offrir une sortie en planche à rame à couper le souffle.

Les touristes seront au rendez-vous

Le dossier des coliformes fécaux des eaux de la plage Parlee n’inquiète pas les propriétaires du Shediac Paddle Shack. L’Acadie Nouvelle rapportait la semaine dernière que certains propriétaires de chalets en bordure de mer ont de la difficulté à les louer, alors que d’autres craignent des annulations.

Paulette LeBlanc croit que le problème de présence bactérienne dans l’eau a «toujours été là», mais qu’il est maintenant mieux évalué.

«On ne le savait pas vraiment, alors on ne s’inquiétait pas. Maintenant, on a plus de connaissances générales, plus de moyens de surveiller ça, alors c’est normal qu’on ait remarqué ce genre de chose là. Je suis toutefois certaine que c’est moins grave que c’était auparavant.»

L’entrepreneure fait confiance aux autorités pour régler le problème. Elle croit que les touristes seront au rendez-vous, malgré cet épisode qui fait grand bruit dans les médias depuis plusieurs mois.

La population de la capitale du homard passe de 6000 à plus de 30 000 en juillet et août, souligne-t-elle.

«Les gens vont venir nous voir. Nous allons avoir un été chaud et humide et les gens vont sauter dans l’eau, ça ne prendra pas de temps. Le tourisme n’a jamais été un problème à Shediac et je suis convaincu que ça va continuer comme ça.»