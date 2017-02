Un baptême de feu dans le verglas pour la défenseur du consommateur

Michèle Pelletier, la nouvelle défenseur du consommateur en matière d’assurances, a eu son baptême du feu avec la crise de verglas. Durant son mandat de sept ans, elle aspire à davantage éduquer les assurés quant à leur police.

Originaire de Balmoral, Michèle Pelletier a d’abord obtenu un baccalauréat en sciences infirmières en 1989 et a même travaillé un an, avant de se recycler pour devenir avocate. Elle est admise au barreau en 1994.

Elle fonde avec son conjoint le cabinet Arseneault et Pelletier, deux ans plus tard, où elle traite des dossiers d’assurances, familiaux en plus de faire du notariat et du droit commercial.

Souhaitant relever de nouveaux défis, elle postule pour remplacer Ronald Godin à la tête du bureau situé à Bathurst. Après un long processus, elle a été nommée en décembre. Elle a entamé sa première journée de travail à ce titre le 1er février. Elle n’est pas seule puisque M.Godin assure la transition jusqu’au 28 février.

Le téléphone n’a pas dérougi durant ses premières semaines, alors qu’une tempête de verglas a privé d’électricité des milliers de foyers. Des abonnés, surtout dans la Péninsule acadienne, sont restés dans le noir durant de nombreux jours, voire des semaines.

«Nous avons eu beaucoup d’appels de gens qui ont perdu leur nourriture entreposée dans les congélateurs et les réfrigérateurs, à cause des pannes de courant. Quelques personnes nous demandaient également si les assurances paieraient leurs frais d’hôtel», explique Mme Pelletier.

Elle encourage les sinistrés à peser le pour et le contre avant d’entamer une requête d’indemnisation.

«Souvent, les assurances vont couvrir les aliments qui ont fini à la poubelle, mais il faut penser à la franchise. Par exemple, si les pertes s’élèvent à 2000$ et la franchise est de 1000$, ils vont recevoir un chèque pour la différence, mais ça risque d’augmenter leurs primes», prévient-elle.

«Lorsque nous ne réclamons rien à l’assureur, il va souvent nous donner un rabais sur notre facture. Mais la minute où nous faisons une demande, il enlève ce rabais», précise-t-elle.

Beaucoup ne prennent pas la peine de lire les clauses de leur contrat, espérant juste ne pas avoir à s’en servir. Du coup, Mme Pelletier vise à sensibiliser les clients en ce qui a trait à leurs besoins en assurances, ce qui représente d’ailleurs une partie de son mandat.

«Chaque police, chaque compagnie est différente et je pense que nous devons magasiner. Il ne faut cependant pas attendre d’avoir un sinistre pour aller voir ailleurs. Si j’ai réclamé quelque chose, ce n’est plus le temps de magasiner, parce que c’est sûr que je vais devoir payer plus cher même en changeant d’assureur.»

Mme Pelletier soulève également le fait les assurés pourraient augmenter leur franchise afin de baisser leur paiement annuel.

Son bureau, qui compte deux défenseurs adjointes et une secrétaire, entend mettre à profit les médias sociaux pour rejoindre une plus large clientèle.

Son budget d’un demi-million de dollars, ne coûte pas un cent aux contribuables, puisqu’il est financé par les compagnies d’assurances.

Devenue défenseur du consommateur, Michèle Pelletier a dû quitter la fonction de vice-présidente qu’elle occupait au Tribunal d’appel de Travail sécuritaire NB, ainsi que son siège au conseil d’administration de Service NB.

Cependant, elle demeure membre du Comité de fonds d’indemnisation et du Comité de révision des biens réels du Barreau du Nouveau-Brunswick.