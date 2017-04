Deux classes d’aînés

Les foyers de soins spéciaux ont beau appartenir au secteur privé, ils sont aussi subventionnés. C’est un choix de société. Sans l’aide du gouvernement, seules les personnes âgées les plus riches auraient les moyens d’y habiter. L’ennui est que les foyers sont sous-financés. Et ça cause des problèmes.

L’enquête de notre journaliste Patrick Lacelle a permis à l’Acadie Nouvelle de lever en exclusivité le voile sur une situation qui cause beaucoup de stress chez les personnes âgées et leurs proches.

Depuis quelques mois, les propriétaires de foyers de soins spéciaux ne se gênent plus pour imposer des augmentations de loyer salées à leurs résidents.

Le premier réflexe de plusieurs a été de montrer du doigt ceux qui ont décrété ces hausses, certains n’ayant pas hésité à même parler d’exploitation financière. Mais la réalité est beaucoup plus complexe.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick intervient de deux façons. D’abord, il subventionne les places des aînés dans les foyers de soins spéciaux, même s’il s’agit d’entreprises privées. Il leur donne jusqu’à 80,70$ par résident par jour (2421$ par mois). Sans cette aide, les places dans ces établissements seraient tout simplement hors de prix.

De plus, certains résidents parmi les plus pauvres reçoivent aussi une allocation mensuelle de 135$ par mois. Ce n’est pas la mer à boire, mais cela leur permet de se payer une sortie de temps en temps, d’aller chez le coiffeur, d’acheter des vêtements, etc.

Le problème, c’est que l’aide financière versée aux foyers est insuffisante. Elle ne permet pas de couvrir la hausse toujours grandissante des coûts (salaires, électricité, nourriture, services, etc.), si bien que les propriétaires n’ont d’autres choix que d’exiger de leur clientèle un loyer toujours plus élevé.

Les résidants doivent donc piger dans leur allocation ou dans leurs économies d’une vie pour payer la différence. Certains en sont réduits à dépendre de leurs enfants pour payer le loyer ou à devoir envisager de déménager.

De l’autre côté de la clôture, les propriétaires nous expliquent que leur situation n’est pas plus rose.

Les hausses de loyers qu’ils exigent – de 100$ à 200$ supplémentaires par mois – n’ont pas pour objectif de les enrichir. Au contraire, plusieurs d’entre eux se disent pris à la gorge, au point où des établissements pourraient fermer leurs portes.

Peu importe de quelle manière on pose le problème, nous en arrivons toujours à la même conclusion: Fredericton ne finance pas suffisamment ce secteur.

Encore là, tout n’est pas simple.

Si le gouvernement du Nouveau-Bruns­wick disposait de fonds illimités, il réglerait la plupart des problèmes en signant des chèques. Or, il est plutôt aux prises avec un déficit budgétaire dont il n’arrive pas à se défaire.

Il tente de contrôler ses dépenses, ce qui fait forcément des victimes collatérales. Dans ce cas-ci, les aînés.

La tentation existe aussi de blâmer les forces du marché. Tout augmente dans la vie et il n’y a aucune raison pour laquelle les aînés devraient être immunisés. Qu’ils paient (eux ou leur famille)!

Ce serait cependant oublier que nous avons l’indignation à géométrie variable.

Pendant que ces aînés, pour la plupart pas très riches, se voient imposer des hausses de loyer qu’ils peinent à absorber, un autre groupe a bénéficié de l’appui de la population et de la compréhension gouvernementale.

Et c’est tout récent! Souvenez-vous du tollé d’il y a deux ans, quand les libéraux ont décidé de piger un peu plus dans les économies des résidants les plus fortunés des foyers de soins gouvernementaux. Ils avaient annoncé leur intention de faire passer la contribution maximale par jour de 113$ à 175$ et d’inclure certains actifs des aînés dans le calcul de leur capacité de payer.

Fredericton avait bien pris soin de préciser que cette mesure toucherait seulement la tranche la plus aisée des résidents. En vain. La résistance a été telle que le gouvernement n’a pas eu le choix, quelques mois plus tard, de compléter une spectaculaire volte-face.

Dans ce cas qui nous occupe ces jours-ci, la province n’a pas effectué de changements de politique. Elle ne pige pas directement dans les poches de ses aînés. Mais en sous-finançant les foyers de soins spéciaux privés, elle en arrive, involontairement, au même résultat.

Et cette fois-ci, les principales victimes ne sont plus les aînés les plus aisés, mais plutôt les plus pauvres et les plus vulnérables.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’était pas plus riche en 2015 qu’il ne l’est aujourd’hui. Pourtant, il avait à l’époque finalement évité d’aller piger plus profondément dans les goussets des personnes visées.

Nous sommes en droit de nous attendre que sa générosité s’étende cette fois aux résidents des foyers de soins spéciaux.