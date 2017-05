Irving a bien joué ses cartes

Les prochaines années seront très difficiles pour les scieries du Nouveau-Brunswick. Les États-Unis ont déclenché un nouveau conflit du bois d’oeuvre. Et une entente – négociée ou arrachée dans un tribunal – n’est pas sur le point d’être trouvée.

Même si on aime bien le présenter comme étant le grand méchant loup, la principale responsabilité de cette nouvelle guerre commerciale n’incombe pas uniquement au nouveau président Donald Trump.

Depuis le début des années 1980, pas moins de quatre disputes mettant en cause les exportations canadiennes de bois d’oeuvre aux États-Unis ont eu lieu. Elles débutent chaque fois de la même façon, avec une coalition américaine qui porte plainte en affirmant que le bois canadien est subventionné, que nos entreprises se livrent à du dumping (vendre à des prix dérisoires) et qu’elles se livrent donc à une concurrence déloyale.

Après enquête, le département du Commerce des États-Unis finit par donner raison aux forestières américaines et impose des droits compensateurs à la frontière.

Ce scénario se répète peu importe l’administration au pouvoir. La guerre commerciale qui vient de débuter aurait eu lieu si Hillary Clinton avait vaincu Donald Trump, si Barack Obama était resté au pouvoir ou si un autre candidat avait remporté la primaire républicaine avant de devenir président.

Elle était aussi prévisible que la fermeture des écoles néo-brunswickoises un matin de neige. C’était la responsabilité du gouvernement provincial et des entreprises forestières du Nouveau-Brunswick de s’y préparer.

J.D. Irving a pris la menace au sérieux. Le géant a choisi de ne pas se fier aux gouvernements pour défendre sa cause. Il a plutôt utilisé ses immenses ressources et son expérience des conflits passés pour présenter une soumission de plus de 9000 pages au département du Commerce américain.

Il a mis de l’avant le fait qu’il tire son bois en majorité de ses forêts privées. L’empire est d’ailleurs le principal propriétaire foncier du Maine.

Irving a gagné son pari. Dans une décision préliminaire, elle s’est vue taxer des droits minuscules de 3,02%. Une décision définitive sera rendue en juin. Les choses peuvent changer.

Néanmoins, ça augure bien pour le géant néo-brunswickois. À titre comparatif, des entreprises basées ailleurs au Canada, comme West Fraser Mills (24,12%), Resolu (12,82%) et Canfor (20,26%) devront toutes essuyer une facture beaucoup plus salée.

Quand on connaît la place immense occupée par J.D. Irving dans l’économie de notre province, on ne peut que pousser un soupir de soulagement de savoir qu’elle a évité le pire. Des milliers d’emplois sont en jeu.

Malheureusement, tout n’est pas rose. Le reste du secteur forestier se verra imposer des tarifs rétroactifs punitifs de 19,88%. Des droits antidumping risquent aussi de s’ajouter. Contrairement aux trois autres provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick ne jouira probablement pas d’une exception.

Pourquoi? Tout bonnement parce qu’en 2014, le gouvernement Alward a de façon imprudente accordé une augmentation de 21% des allocations de coupes de bois sur les terres de la Couronne. L’industrie forestière a alors pu récolter 660 000 mètres cubes de bois supplémentaires par année dans les forêts publiques.

Le gouvernement américain juge qu’il s’agit d’une subvention déguisée.

Personne ne semble s’être interrogé à l’époque si une telle décision menaçait le statut particulier dont jouit l’industrie forestière néo-brunswickoise aux yeux des États-Unis. Nous connaissons maintenant la réponse.

Détail intéressant, c’est l’empire Irving qui a ramassé la part du lion des nouvelles allocations de 2014. Elle en a récolté les deux tiers. Elle a donc obtenu un meilleur accès aux forêts publiques tout en payant des droits compensatoires mineurs aux États-Unis.

Pendant ce temps, toutes les autres scieries du N.-B. se voient imposer des droits de près de 20% et risquent en prime d’être victimes pour la toute première fois de droits antidumping en raison d’une politique forestière qui a surtout profité à leur gigantesque compétiteur.

La guerre du bois d’oeuvre fera des victimes collatérales au Nouveau-Brunswick, et cette politique irréfléchie (et critiquée à l’époque) du gouvernement Alward sera en partie responsable.

Nous pouvons blâmer les Irving, mais aux dernières nouvelles, aucun membre de l’illustre famille n’a encore été nommé ministre à Fredericton. C’est le rôle du gouvernement de s’assurer que ses décisions ne favorisent pas une entreprise au détriment du reste de l’industrie. Il a échoué.

Des milliers d’emplois dans les scieries, chez les fournisseurs d’équipement et autres compagnies du secteur seront menacés. Le gouvernement Gallant doit les appuyer.

Près de 22 000 emplois dépendent de ce secteur de l’économie. Il faut trouver une façon de les protéger pendant la tempête qui s’annonce ou de leur obtenir un traitement plus favorable des Américains, même si c’est sans doute rêver en couleurs.

Si le gouvernement Gallant cherche des idées, il n’a qu’à se tourner vers J.D. Irving. L’entreprise a prouvé qu’elle possède l’expertise pour convaincre les gouvernements d’agir en fonction de ses intérêts, tant aux États-Unis qu’au Nouveau-Brunswick.