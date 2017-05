Un programme de hockey à repenser

L’Université de Moncton a congédié l’entraîneur-chef de son équipe masculine de hockey. Un geste nécessaire mais qui met surtout en relief la difficile relation de l’institution avec le sport universitaire d’élite.

Le poste d’entraîneur-chef d’une formation universitaire est différent de celui d’une équipe de hockey professionnelle ou même junior.

Il a d’abord la responsabilité de former des athlètes aussi responsables sur la patinoire qu’en salle de classe. Essayez d’imaginer les réactions si nous devions apprendre que les joueurs (masculins ou féminins) des Aigles Bleus sont en fait des cancres à qui on remet un diplôme pour peu qu’ils performent sur la glace, sur le terrain de volleyball ou sur la piste d’athlétisme, et vous comprendrez à quel point le rôle de l’entraîneur va au-delà du sport.

Il est aussi un recruteur, c’est-à-dire qu’il doit convaincre les athlètes acadiens les plus prometteurs de joindre son équipe, en plus de séduire l’élite francophone des autres provinces.

Enfin, l’entraîneur doit mettre sur pied une équipe capable d’aspirer aux grands honneurs. Les triomphes sur la scène atlantique ou nationale permettent d’améliorer le visibilité et le prestige de l’université, facilitant du même coup le recrutement. C’est une roue qui tourne.

Avec ses quatre championnats nationaux, l’équipe de hockey de l’Université de Moncton a longtemps été la plus titrée en Atlantique (ce titre revient désormais à l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton) et l’une des plus primées au Canada.

Ces années de gloire semblent désormais bien lointaines. Dans les dernières saisons, l’entraîneur Serge Bourgeois a peiné à aligner une formation compétitive, même s’il comptait sur les deux meilleurs attaquants du circuit en Alex et Allain Saulnier. Du point de vue sportif, le talent des jumeaux a été gaspillé. Sans eux, le programme de hockey aurait sans doute déjà atteint les bas-fonds.

Le problème est plus complexe que de simples changements de trio. Les Aigles Bleus évoluent dans un milieu compétitif. Et ils n’ont pas les moyens de leurs ambitions.

L’Université de Moncton a des ennuis budgétaires bien documentés.

Dans son budget 2017-2018, l’établissement de savoir a annoncé qu’il terminera son exercice financier avec un quatrième déficit de suite, évalué cette fois à 669 000$. Il blâme le gouvernement provincial, qui a imposé par le passé un gel de ses subventions, et qui a annoncé pour cette année une maigre hausse de 1%.

De plus, le nombre d’inscriptions est en chute libre. La population sur les trois campus est passée de 5000 étudiants en 2009 à 4050 cette année. Et la tendance risque de se maintenir…

Dans ces circonstances, trouver plus de sous pour attirer un joueur ou deux de premier trio ou un quart-arrière à la défense ne figure pas dans les priorités de l’établissement. Pour reprendre la position du gouvernement français, qui avait abandonné à son sort la Nouvelle-France pendant la Guerre des sept ans (1756-1763) , «on ne cherche point à sauver les écuries quand le feu est à la maison».

Heureusement, tous ne pensent pas ainsi. Un groupe mené par l’ancien premier ministre Camille Thériault s’inquiète de l’avenir du programme de hockey et souhaite l’appuyer afin qu’il retrouve une partie de sa grandeur passée.

On en sait encore bien peu sur les intentions de celui qui a porté l’uniforme du Bleu et Or dans sa jeunesse, si ce n’est qu’il souhaite miser sur le réseau de plus de 600 anciens joueurs de l’U de M pour améliorer le recrutement et amasser des fonds. Il dit vouloir «professionnaliser» la structure et laisser une plus grande place à la communauté, bien qu’on ignore pour le moment comment il entend s’y prendre.

L’intervention de Camille Thériault est inespérée. Il suffit de voir comment il a transformé les caisses populaires, alors qu’il était à la tête du réseau, pour comprendre qu’il est la personne capable d’administrer le remède de cheval dont a bien besoin le programme de hockey.

Reste à savoir s’il sera entendu. L’Université de Moncton a toujours été jalouse de ses pouvoirs. Elle ne s’est jamais distinguée par son ouverture ni par sa transparence.

Il suffit pour cela de constater la façon dont elle a traité Serge Bourgeois. Il a été congédié dans le plus grand secret. C’est seulement après que l’histoire a été révélée par l’Acadie Nouvelle que la direction du Service de l’activité physique et sportive a annoncé son intention de publier un communiqué de presse… le lendemain!

Cette culture du secret est une forme de mépris à l’endroit des joueurs, des étudiants, des anciens et amis ainsi que de tous ceux qui ont à coeur l’équipe.

Le communiqué précise aussi que l’organisation est prête pour un «changement de direction», sans donner plus de détails.

Nous invitons l’Université de Moncton à sortir de son carcan habituel et de travailler avec ceux qui veulent relever et surtout repenser le programme. L’embauche de Jean-François Damphousse à titre de premier directeur général de l’histoire de l’équipe, est un pas dans la bonne direction. Pour la première fois depuis des années, un peu d’optimisme est de mise.