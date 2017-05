Les mononcles de la législature

La ministre Lisa Harris a provoqué une commotion en accusant pas moins de trois députés progressistes-conservateurs d’avoir proféré des commentaires sexistes à l’Assemblée législative. Elle a bien fait. Parfois, la meilleure façon de crever un abcès, c’est encore de le faire en public.

Les députés Bruce Fitch (qui était jusqu’à tout récemment le chef par intérim du Parti progressiste-conservateur), Kirk MacDonald et Stewart Fairgrieve sont dans l’eau chaude. Les trois hommes ont utilisé des propos que l’on peut poliment qualifier d’inappropriés dans leurs échanges avec la ministre Harris.

La ministre des Finances Cathy Rogers aurait aussi subi un traitement semblable.

Le comportement du député MacDonald est particulièrement déplorable, puisqu’il s’est étalé sur plusieurs semaines. On ne parle donc pas ici d’un commentaire inacceptable lancé dans le feu de l’action, mais bien d’une action préméditée et répétée.

Lors du 24e jour de la première session législative, M. MacDonald a dit à Mme Harris qu’il y a «quelque chose de spécial entre nous, et je sais que vous le sentez aussi». Le 27e jour, il a indiqué souhaiter un rendez-vous en tête-à-tête avec la ministre et s’est vanté de la faire rougir. Le jour 36, il a sous-entendu que la ministre et lui auront bientôt droit à une rencontre «privée». Le jour 42, il a partagé son bonheur de revoir la ministre, précisant du même coup que son coeur s’est emballé à la vue de celle-ci.

Vous voyez le genre. Ce n’est pas particulièrement édifiant. Et c’est surtout intolérable. Encore plus dans la maison du peuple qu’est l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Quand une (ou un) ministre se présente devant un comité législatif, elle le fait dans l’optique de défendre ses dossiers, de présenter ses priorités et de faire avancer les enjeux dont elle a la responsabilité. Elle s’attend évidemment à être interrogée par les députés de l’opposition. Ceux-ci n’ont pas à mettre de gants blancs. Leur travail est de forcer la ministre à rendre des comptes. C’est leur mission et ils n’ont pas à s’en excuser.

Le député MacDonald a toutefois dépassé les bornes en utilisant une technique sexiste vieille comme le monde, c’est-à-dire diminuer la crédibilité de sa collègue de travail en la traitant non pas comme son égal et comme une professionnelle, mais plutôt comme une personne incapable de repousser les avances du premier venu, dans le but évident de la déstabiliser.

Lisa Harris s’est plainte du comportement du député auprès de son patron, le chef de l’opposition Blaine Higgs. À son crédit, celui-ci a pris l’affaire au sérieux, a condamné le comportement déviant et a fait parvenir une lettre d’excuses à la ministre. Il s’est aussi engagé à discuter du problème avec les membres de son caucus.

Si le problème du sexisme était pris avec le sérieux qu’il mérite, Kirk MacDonald aurait été appelé sur le champ à démissionner. Mais nous n’en sommes pas là.

Les députés Bruce Fitch et Stewart Fairgrieve ont aussi fait des déclarations déplorables. M. Fitch en a ajouté dans la section commentaires d’un journal anglophone, en accusant la ministre Harris de s’être plainte uniquement pour réussir un gain politique. Il s’est finalement excusé en bonne et due forme quelques heures plus tard à la législature, sans doute après s’être fait tordre un bras par son chef.

Dans toute cette histoire, il importe de saluer le courage de Mme Harris. Ce ne sont pas toutes les victimes qui ont le courage de dénoncer. Son action devrait contribuer à faire de l’Assemblée législative un environnement de travail plus sain, autant pour elle que pour toutes les femmes.

Elle a surtout été beaucoup plus courageuse que les députés MacDonald, Fitch et Fairgrieve, qui font désormais profil bas et n’osent pas répondre aux questions de la presse parlementaire.

À leur décharge, les trois hommes en question sont de meilleures personnes que le laissent croire les propos qu’ils ont proférés. L’esprit partisan et de confrontation qui pollue la joute parlementaire est propice aux dérapages.

N’empêche, quand ceux-ci surviennent, il faut les dénoncer et prendre des mesures afin qu’ils ne se répètent pas.

Lisa Harris n’est pas la première députée à subir des propos dégradants dans la capitale et ne sera malheureusement pas la dernière. On ne peut faire autrement que croire que s’il y avait plus de femmes siégeant à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, ce genre de comportement viendrait à disparaître.

En attendant ce jour, assurons-nous que cette enceinte du peuple, qui abrite des gens arborant le qualificatif «honorable» et des citoyens élus pour représenter tous les Néo-Brunswickois, soit à la hauteur de ce qu’elle devrait être.