Macron, Le Pen et l’Acadie

La France s’est offert un nouveau président. Emmanuel Macron a défait la chef populiste Marine Le Pen. Il n’y a pas qu’en Europe que l’on pousse un soupir de soulagement. Ici même au Nouveau-Brunswick, la défaite du Front national peut être considérée comme une bonne nouvelle.

Le Front national est connu pour ses politiques qui frôlent le racisme contre les immigrants et sa volonté de fermer les frontières de la France. L’élection de sa candidate à la présidence aurait pu signifier le début de la fin pour l’Union européenne, son marché commun, sa monnaie unique et les idéaux qu’elle défend.

Passons sur l’impact de l’élection d’Emmanuel Macron sur les enjeux intérieurs français. Il ne manque pas d’analystes pour évaluer les multiples travaux qui attendent le nouveau président. La France éprouve de graves difficultés et n’est pas sortie du bois.

Tous les éléments qui ont contribué à la montée en puissance du Front national (économie chancelante, difficulté d’intégration des immigrants, terrorisme…) seront présents à l’échéance du mandat de M. Macron dans cinq ans.

En termes plus clairs, nous n’avons pas terminé d’entendre parler de Marine Le Pen. Forte du meilleur résultat de l’histoire de son parti (33,9% des suffrages) et avec ses plus de 10 millions d’électeurs, elle peut encore rêver au grand soir, en 2022. Elle peut aussi espérer faire des gains lors des prochaines élections législatives, en juin, et ainsi influencer un peu plus l’action du gouvernement.

Qu’est-ce que cela signifie pour nous tous, Néo-Brunswickois et Canadiens?

D’abord, il faut préciser que la montée de Marine Le Pen s’inscrit dans la mouvance du Brexit (la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) et de l’élection de Donald Trump aux États-Unis, même si le Front national est un facteur depuis plus longtemps.

Or, la prospérité du Canada dépend de l’ouverture des frontières. Nous sommes géographiquement un grand pays, mais notre faible densité de population (35 millions de Canadiens, 750 000 Néo-Brunswickois) nous rend dépendants de l’exportation.

Tout comme Donald Trump, Marine Le Pen s’oppose aux grands accords de libre-échange que le Canada favorise depuis des décennies.

Nous avons de peine et misère conclu la négociation d’une entente avec l’Union européenne, l’année dernière. Cela ne s’est pas fait sans drame (souvenez-vous du véto de la Wallonie). Marine Le Pen a fait activement campagne contre l’accord, a affirmé qu’il est «dangereux» et a enjoint ses compatriotes à lutter pour empêcher sa mise en vigueur.

Elle souhaite aussi retirer son pays de la zone euro, quoiqu’elle a reculé en partie sur cette promesse. Tout de même, on peut imaginer la difficulté et les coûts pour nos entreprises de retrouver un monde où l’accès au marché européen se fait avec des frontières moins perméables et plus nombreuses ainsi qu’avec de nouvelles monnaies nationales.

Cela ne signifie pas que tout ira comme sur des roulettes avec Emmanuel Macron. Il appuie l’Union européenne. Par contre, peut-être en raison de la pression qu’il a subie lors de la montée du Front national dans les sondages, il s’est permis quelques pointes contre le libre-échange avec le Canada dans les dernières semaines de la campagne.

Après avoir d’abord défendu l’accord, il s’est ensuite engagé à nommer une commission d’experts pour étudier si son impact sera négatif pour son pays. Si c’est le cas, il sera alors prêt à reconsidérer sa position.

Pourquoi ces lointaines considérations sont-elles importantes pour le Nouveau-Brunswick? Parce qu’avec la présence au sud d’un Donald Trump imprévisible et capable à tout moment d’imposer des barrières tarifaires à nos entreprises, il n’a jamais été aussi important de diversifier nos marchés d’exportation.

Le bois d’oeuvre est un excellent exemple. Depuis la dernière guerre commerciale qui a opposé notre pays aux États-Unis sur cette question, les grandes compagnies forestières de l’Ouest canadien ont fait de grands efforts pour devenir moins dépendantes du marché américain. Elles ont acheté des scieries au sud de la frontière. Elles sont aussi parties à la conquête de la Chine, si bien que nos exportations de bois d’oeuvre dans l’Empire du Milieu ont été multipliées par 25 depuis quinze ans.

Les compagnies de l’Ouest sont avantagées par la géographie. Il est illusoire de croire que nos scieries acadiennes pourront les imiter.

Voilà pourquoi il est important de miser sur l’Europe. Prenons le secteur des pêches. Rien ne dit qu’un jour, les États-Unis de Trump ne décideront de bloquer nos exportations afin de protéger leurs pêcheurs, le jour où ils connaîtront des difficultés. D’ici là, avec un peu de chance et beaucoup d’efforts, nous aurons peut-être réussi à nous tailler une plus grande place sur le Vieux Continent, grâce à la forte diminution des tarifs douaniers et à l’harmonisation des normes négociées dans l’accord Canada-Europe.

Nul ne peut prédire l’avenir. Chose certaine, le Nouveau-Brunswick n’a rien à gagner à être entouré de dirigeants qui ne rêvent qu’à fermer leurs frontières.