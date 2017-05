Message de l’éditeur – Nos précieux abonnés

Francis Sonier

Éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle

Vous connaissez probablement la chanson. Le virage numérique dans le monde de l’information a conduit les médias traditionnels à revoir leur façon de faire. Les habitudes des consommateurs ont changé au cours des dix dernières années devant la multiplication des canaux de communication sur le Web, notamment.

Mais en regardant l’état de la situation, nous constatons que la quantité n’est pas toujours synonyme de qualité. Beaucoup d’informations et de nouvelles sont diffusées sur les différentes plates-formes, dont les réseaux sociaux comme Facebook. Dans bien des cas, on y retrouve des informations non vérifiées ou inexactes qui ne servent pas adéquatement les citoyens dans leur compréhension des enjeux de société.

Dans ce contexte, l’Acadie Nouvelle a su tirer son épingle du jeu et est encore aujourd’hui une source d’information fiable, crédible et surtout pertinente pour la population francophone du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.

Face aux défis des dernières années, la direction de l’Acadie Nouvelle a toujours cru en l’importance d’investir dans son équipe de rédaction qui comprend des journalistes d’expérience et des chroniqueurs chevronnés répartis sur l’ensemble du territoire néo-brunswickois. Cet engagement de l’Acadie Nouvelle demeure bien réel envers ses abonnés et lecteurs qui consultent le journal en version papier ou numérique ainsi qu’envers ceux qui suivent la diffusion de nos contenus en temps réel sur www.acadienouvelle.com.

Malgré les remous qui affectent le secteur des médias, l’Acadie Nouvelle garde le cap, grâce à la diversification de ses revenus et – surtout – en raison de la loyauté de ses abonnés et de ses annonceurs.

Les abonnements à la version papier régressent légèrement, tandis que les abonnements numériques sont en pleine croissance. La hausse est de 40 % depuis un an, ce qui nous permet d’agrandir notre lectorat et d’envisager l’avenir avec optimisme.

Aujourd’hui, nous voulons dire merci à nos abonnés qui sont si précieux. Chaque jour, ce sont plus de 65 employés à temps plein ainsi qu’une quinzaine de collaborateurs qui œuvrent pour vous offrir un contenu de qualité et une information pertinente. Des gens qui apportent une grande valeur à notre entreprise par leur engagement et un travail acharné au quotidien.

À compter d’aujourd’hui, nous voulons privilégier ceux et celles qui adhèrent à l’Acadie Nouvelle, qu’ils soient plus traditionnels ou encore fervents des plates-formes numériques.

Nos abonnés continueront à consulter sans restriction l’ensemble de notre contenu bonifié en ligne. De plus, ils bénéficieront toujours des nombreux autres avantages comme des rabais dans notre boutique en ligne, des concours et des offres spéciales.

Pour nos lecteurs occasionnels, qui ne sont pas abonnés l’Acadie Nouvelle, leur accès au site www.acadienouvelle.com sera limité à cinq textes gratuits par mois. À compter de maintenant, ils ne pourront plus consulter l’ensemble des primeurs et les dossiers exclusifs de l’Acadie Nouvelle, ni la totalité des chroniques affichées sur le site.

Ces contenus uniques seront disponibles en tout temps à nos abonnés, que nous souhaitons traiter aux petits oignons. Nous voulons leur rappeler qu’ils sont importants pour nous et pour le développement du journal.

En somme, les abonnés de l’Acadie Nouvelle seront dorénavant considérés comme des membres à part entière de notre média d’information. Des membres qui auront accès à un service privilégié partout où ils se trouvent grâce à des frais d’abonnement plus que raisonnables.

Encore une fois, merci chers (ères) abonnés (es).