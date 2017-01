Beaucoup de jeunes atteints de TDAH prennent des antipsychotiques

Une étude ontarienne démontre qu’un jeune sur 20 est atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et que plusieurs d’entre eux se font prescrire des antipsychotiques, même s’ils n’ont aucun autre trouble mental.

Le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) cause plusieurs symptômes, notamment de la difficulté à se concentrer et de l’agitation.

L’enquête de l’Institut de recherche en services de santé a révélé que près de 12 pour cent des jeunes âgés d’un à 24 ans qui ont reçu un diagnostic de TDAH se sont fait prescrire des antipsychotiques comme du Risperdal, un médicament conçu pour traiter la schizophrénie.

Un jeune sur quatre qui a pris des antipsychotiques n’avait reçu aucun autre diagnostic de trouble mental, tel que la schizophrénie ou un trouble bipolaire.

L’auteur de l’étude, le docteur Paul Kurdyak, soutient que des risques sont associés à la prise d’antipsychotiques, dont une prise de poids et l’apparition de diabète.

Il affirme que plus d’informations doivent être colligées sur les raisons pour lesquelles ces enfants et ces jeunes se font prescrire des antipsychotiques à un si jeune âge, soulignant que les avantages doivent être pondérés à la lumière des risques qu’ils encourent.

Autre étude

Une alimentation riche en gras et en sucre pourrait être associée aux symptômes de TDAH chez les enfants qui éprouvent des problèmes de comportement tôt pendant leur vie, selon des scientifiques britanniques.

Les chercheurs des universités King’s College et de Bristol ont comparé 83 enfants témoignant de tels problèmes à 81 enfants qui n’en avaient pas. Ils ont notamment mesuré l’impact de la nutrition de la mère sur le gène IGF2, qui participe au développement du foetus et de régions du cerveau touchées par le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Une copie altérée de ce même gène avait été décelée chez plusieurs enfants nés de mères néerlandaises ayant souffert de la famine pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Les chercheurs britanniques ont constaté qu’une alimentation prénatale riche en gras, en sucre, en aliments transformés et en confiseries était associée à des symptômes de TDAH plus marqués entre les âges de 7 et 13 ans, mais uniquement chez les enfants chez qui des troubles du comportement se sont manifestés très tôt.

Les conclusions de cette étude sont publiées dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry.