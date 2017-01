Réponses à vos questions

Cette semaine, j’en profite pour vous faire part de questions que j’ai reçues de lecteurs et de lectrices au cours des dernières semaines. Et je souhaite que mes réponses sachent résoudre quelques petites difficultés.

J’ai lu que la banane constipait. Si je ne suis pas «régulière», dois-je l’éliminer de mon alimentation?

Absolument pas, surtout si vous adorez ce fruit! Chez la population en général, la constipation est surtout reliée à une alimentation trop riche en aliments transformés et raffinés, à une consommation insuffisante de fibres alimentaires, à une hydratation inadéquate et à un manque d’exercice. La prise de certains médicaments, le stress, et d’autres facteurs pourraient également en être la cause.

Alors quelle est la recette gagnante pour combattre la constipation? Faire de l’activité physique (30 minutes ou plus, plusieurs fois par semaine), boire suffisamment d’eau (au moins 1,5 litre par jour) et consommer des aliments riches en fibres alimentaires (25 g et plus de fibres par jour). Voyez comme c’est simple!

Utilisez vos pieds plus souvent, par exemple, stationnez votre voiture un peu plus loin des entrées, prenez les escaliers plus souvent, promenez votre chien tous les jours, etc.

Munissez-vous d’une bouteille d’eau (format de 500 ml et plus) et remplissez-la tous les matins avant de partir. Buvez-en une l’avant-midi, une autre dans l’après-midi et une dernière en soirée. En suivant cette méthode, vous aurez vite consommé 1,5 L d’eau par jour.

Revoyez vos habitudes alimentaires et faites les changements qui s’imposent. Par exemple, vous pouvez remplacer les aliments transformés par des aliments qui le sont moins: légumineuses, grains entiers (son de blé, quinoa, riz brun, etc.), légumes, fruits, graines (lin, chanvre, chia, etc.), noix, etc.

Aucun aliment ne peut être tenu responsable, à lui seul, de favoriser la constipation. Si vous souffrez de constipation, il est donc fort probable que vos habitudes de vie en sont la cause et non votre pauvre petite banane!

On dit que l’huile d’olive est bonne pour la santé. Le fait de choisir des aliments qui sont fabriqués à base d’huile d’olive est-il une solution pour en augmenter ma consommation?

Pas nécessairement! L’industrie a plus d’un tour dans son sac pour mousser ses ventes. L’utilisation du terme «fait à partir d’huile d’olive» a surtout pour but d’attirer l’œil et de berner le consommateur en lui faisant croire que son produit est meilleur qu’un autre.

Les craquelins, les produits de boulangerie ou les croustilles à base d’huile d’olive contiennent peut-être de l’huile d’olive, mais ils peuvent aussi contenir des quantités phénoménales de gras, de sucres, de sodium, d’additifs alimentaires, tout en étant très pauvres en fibres et autres nutriments essentiels à la santé.

Rien de tel que de bons légumes grillés dans l’huile d’olive ou d’une bonne vinaigrette maison faite à base d’huile d’olive pour faire le plein en bons gras!

Je suis en panne d’énergie. J’ai lu que la prise de suppléments de vitamines et de minéraux pourrait me redonner un regain d’énergie. Quel supplément devrais-je privilégier?

Premièrement, je tiens à vous informer que les vitamines et les minéraux ne procurent pas d’énergie (calories). Les seuls nutriments qui fournissent de l’énergie (des calories) sont les glucides, les matières grasses, les protéines et l’alcool (qui doit être consommé avec modération).

Par contre, il est bon de savoir que certaines vitamines (comme celles du groupe B) et certains minéraux (magnésium, cuivre) jouent un rôle dans la production de l’énergie. Pour refaire le plein, il est donc essentiel de consommer une variété d’aliments qui procurent à la fois de l’énergie, des vitamines et des minéraux.

Je suis un homme et j’adore le soya. Est-il vrai qu’une trop grande consommation de soya peut réduire mon niveau de testostérone?

Faux. Le côté obscur de la consommation de soya refait surface une fois de temps en temps dans les médias. Chez l’homme, on lui reproche de faire baisser le taux de testostérone, de réduire la libido, de diminuer le compte de spermatozoïdes et pire encore, de faire grossir les seins!

À la lumière des dernières recherches, ces affirmations ne tiennent plus la route. La consommation de soya présente bien plus d’avantages que d’inconvénients! Alors, messieurs, si vous aimez le tofu, les edamames, le tempeh ou les boissons de soya, régalez-vous!

Je vous invite à me faire part de vos questions. C’est toujours avec un grand plaisir que je vous répondrai personnellement. Et qui sait? Vos questions feront peut-être la «une», comme celles d’aujourd’hui.