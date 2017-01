Céréales: la plupart des marques échouent au test santé

Peu de céréales destinées au petit déjeuner sont dignes de figurer sur la liste d’épicerie, selon une étude menée par Protégez-Vous et publiée dans l’édition de février du magazine.

De fait, à peine 84 des 332 céréales évaluées cette année ont passé avec succès le test santé mené par Protégez-Vous.

Le magazine estime que le marché ne s’est guère amélioré, alors qu’à peine 25% des produits étaient recommandés cette année, comparativement à 28% l’année dernière.

Sans trop grande surprise, bon nombre de céréales se retrouvent au banc des accusés en raison de la forte teneur en sucres et en sodium et de la faible quantité de fibres contenues.

Le principal critère de qualité établie par Protégez-Vous est que le produit doit contenir 12 g de sucre ou moins par portion.

Le magazine indique que les céréales les plus sucrées renferment plus de la moitié de leur poids en sucre.

Les pires à ce chapitre sont les Délice soufflé au miel de Sally’s céréales, avec 30 g de sucre par portion de 55 g.

Les Sugar-Crisp de Post, les Rigolo fruits de Compliments, les Fruity O’s de Selection et les Croq’o cacao et guimauve de Sally’s céréales sont aussi à éviter, avec 29 g de sucre par portion.

À l’inverse, les marques Nature’s Path Biologique et Le Choix du Président comptent 30 % des «meilleurs choix» et des «bons choix», avec respectivement 13 et 12 produits recommandés.

Parmi ceux-ci, notons les Qi’a Superfood Originale de Nature’s Path Biologique, sans sucre ni sodium, ainsi que les Céréales croquantes À grains entiers avec amandes du Choix du Président Menu Bleu.

La version originale des populaires céréales Mini-Wheats, qui célébreront bientôt 50 années d’existence, figure également dans les bons choix de Protégez-Vous.

Les variétés Centres Saveur de framboise ainsi que Récolte de bleuets et blé roux font quant à elles partie des meilleurs choix.