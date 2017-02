Gâteau au chocolat et beurre d’arachide

Ça t’est déjà arrivé de vouloir un petit gâteau chaud? T’es nul en pâtisseries? Eh bien, j’ai une solution pour toi! Un gâteau perso préparé dans le micro-onde et qui ne prend pas plus que 5 minutes du début à la fin. Si moi je suis capable d’en préparer un, tout le monde est capable!



Ingrédients

¼ tasse de farine

¼ c. à thé de poudre à pâte

2 c. à soupe de sucre granulé

2 c. à soupe poudre de cacao non sucrée

¼ de tasse de lait

2 c. à soupe d’huile d’arachide

1 c. à soupe de beurre d’arachide

Une pincée de sel

Préparation