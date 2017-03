Le meilleur burger végétarien au monde!

Soyons honnête. Il y a quelque chose de moins intéressant que de la viande hachée? C’est gris et ça n’a pas terriblement de goût sans l’ajout d’une quantité malsaine de gras et de sel. Un burger n’est rien sans condiments, fromage fondant et un bon pain moelleux.

Mais les burgers végétariens! Là nous avons quelque chose d’intéressant!

Ma passion pour ces burgers a commencé au Calactus de Moncton. Au restaurant, habituellement, je ne prends jamais la même chose. Mais le burger Big Marc, lui, je ne peux pas m’en défaire.

La recette ici-bas n’est pas celle du burger Big Marc. Je n’ai jamais pu voler la recette! Alors voici quelque chose de différent. Une recette aussi bonne. Mais différente.

Ingrédients pour les boulettes

500 ml de haricots noirs, rincés et drainés

1 oignon, haché mince

1 piment rouge, haché mince

3 gousses d’ail, hachées

¾ tasse noix de cajou

1 c. à table de sauce sriracha

2 c. à table mayonnaise

1 oeuf

¾ tasse chapelure panko

Sel et poivre

Pains à hamburger

Fromage mozzarella

Mayonnaise

Sriracha (peut être mélangé dans la mayonnaise)

Tomates, rondelles

Extreme Beans ou cornichons (optionnel)

Oignon rouge, rondelles (optionnel)

Préparation