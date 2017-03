Le roi du bacon est un Néo-Brunswickois!

Wes Corey n’a certes pas remporté la prestigieuse course automobile du Daytona 500 et la bourse de près de deux millions de dollars remise au vainqueur, mais il peut rentrer au Nouveau-Brunswick la tête haute.

Le restaurateur de Woodstock a récemment remporté l’édition 2017 du concours Baconpalooza, un évènement présenté en marge de la très populaire course NASCAR en Floride.

Avec un tel nom d’évènement, il est fort aisé de deviner que les participants au Baconpalooza doivent concocter des plats qui ont comme principal ingrédient du bacon et vouer un amour inconditionnel à cet incontournable du petit-déjeuner.

Dans une ambiance qui s’apparente quelque peu aux populaires tailgate du football américain, Wes Corey a cuisiné six différents plats contenant du bacon.

C’est la recette de chaudrée aux fruits de mer et au bacon qui a séduit la trentaine de juges du concours, a indiqué le restaurateur à l’Acadie Nouvelle.

«C’est quelque chose que nous servons au restaurant tous les mercredis. À ma grande surprise, il a été désigné comme le meilleur plat de l’évènement. Avec l’ajout de deux livres de bacon fumé à ma chaudrée, il faut dire que le goût était prédominant!», a précisé Wes Corey.

Grand habitué du Baconpalooza, le propriétaire du restaurant The River a également cuisiné des pétoncles, de la morue et des bouchées de piments jalapeno farcis aux fromages et au bacon.

«J’ignore pourquoi, mais le bacon demeure populaire et occupe une grande place ici en Atlantique», affirme celui qui se considère comme un grand amateur de porc, sans toutefois en abuser et en consommer quotidiennement.

Wes Corey affirme qu’il est loin de s’être présenté au Baconpalooza armé d’une cuisine et d’un équipement professionnel.

«Il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord. Nous sommes allés au magasin de rabais afin de se procurer de la vaisselle et des ustensiles indispensables pour pouvoir cuisiner», explique celui qui ne se considère même pas comme étant un chef cuisinier.

Outre l’obtention d’un trophée et de différents prix, Wes Corey a eu l’occasion de faire un tour de piste à bord de la voiture de tête tout juste avant le départ du Daytona 500.

Le bacon en vrac…

· L’origine du bacon remonte à 1500 ans av. J-C. alors que les Chinois ont commencé à saler la viande de porc.

· Saint-Antoine le Grand est le saint patron du bacon.

· Selon un sondage réalisé pour le site de rencontres Elite Singles, forcés à choisir entre l’amour ou le bacon, 77 % des célibataires choisiraient le bacon.

· Un autre sondage révèle que 23 % des hommes considèrent le bacon comme leur odeur préférée.

· La journée internationale du bacon a lieu le samedi avant la fête du Travail.

· En juin 2012 à Mississauga, l’Ontarien Peter Czerwinsk a bu une boisson frappée de plusieurs litres contenant 5 livres de bacon, du lait au chocolat, de la vodka et de la crème glacée en 1 minute 47 secondes.

· Matt Stonie est le probable détenteur du record de mangeur de bacon. En février 2015, dans le cadre du Baconpalooza à Daytona Beach, l’américain a dégusté 182 tranches en cinq minutes, soit l’équivalent de six livres de bacon cuit et de plus de 28 000 milligrammes de sodium.