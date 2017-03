Mélanges du monde: Poudre de chili

Il y a certaines épices qui sont omniprésentes, mais que nous méconnaissons. T’as sans doute de la poudre de chili dans ta cuisine pour préparer, entre autres, des chilis. Tu savais que c’est un mélange? Mais un mélange de quoi, exactement? Lorsque tu connais les éléments, pourquoi ne pas essayer de créer ton propre mélange pour préparer ton prochain chili?

Piment

Comme de raison, la couleur rouge de la poudre de chili vient de piments en poudre. Parfois, il y a du piment de type cayenne. C’est ce que nous appelons du paprika qui, fait intéressant, n’est que le mot hongrois pour piment rouge. Alors si nous prenons en considération qu’il y a des centaines de variétés de piments, c’est quasi impossible de dire laquelle se retrouve dans la poudre de chili. Ça veut donc dire que t’as mille et une options!

Origan

Il y a deux types d’origan: le grec ou méditerranéen et le mexicain. C’est l’origan grec qui se retrouve tout probablement dans ta poudre de chili. L’origan de type mexicain, lui, provient de l’Amérique latine et, dans notre coin du monde, ne se retrouve que dans les épiceries spécialisées ou sur internet. Ça vaut peut-être la peine d’en trouver, car en plus de partager les arômes de l’origan grec, il a des arômes d’agrume et de réglisse en plus.

Cumin

Cette épice se retrouve dans presque toutes les cuisines du monde dans lesquelles elle est couramment utilisée comme l’Inde, l’Afrique du Nord et le Mexique. Son arôme chaud est agréable même s’il rappelle un peu la sueur. Personnellement, c’est une de mes épices préférées. Augmenter sa proportion dans ton mélange de poudre de chili est une bonne idée. Crois-moi.

Poudre d’ail

Le nom dit tout: c’est de l’ail en poudre. En plus d’être dans la poudre de chili, elle se retrouve souvent dans toutes sortes de produits alimentaires transformés. Mais pourquoi se fier à la poudre quand tu pourrais simplement utiliser de l’ail frais?