Sandwichs au poulet: Subway dépose une poursuite en diffamation

Subway a déposé une poursuite en diffamation contre le réseau anglais de Radio-Canada relativement à un reportage diffusé sur plusieurs plateformes qui aurait, selon la chaîne de restaurants, entraîné des reculs importants des ventes.

Dans une requête en justice déposée devant un tribunal de Toronto plus tôt ce mois-ci, Subway décrie des informations diffusées à la télévision et en ligne de même que dans des publications du radiodiffuseur public sur Twitter, alléguant qu’elles visaient à discréditer l’entreprise et ses produits.

Subway soutient que CBC a agi avec « imprudence et malveillance » en diffusant un reportage à l’émission « Marketplace » en février, qui affirmait que des tests d’ADN laissaient croire que certains produits de poulet servis par la chaîne contenaient seulement 50 pour cent ou moins de poulet.

L’entreprise allègue aussi que les tests ont manqué de rigueur scientifique, ont été menés en l’absence de méthodes appropriées et par des gens n’ayant pas la formation adéquate, puis analysés par des personnes ayant également une formation déficiente.

Subway cherche à obtenir 210 millions $ en dommages, faisant valoir des impacts négatifs pour sa réputation et sa marque. L’entreprise veut aussi obtenir le remboursement de dépenses qui seraient liées à ses efforts pour réduire ses pertes.

Aucune des allégations de Subway n’a été prouvée en cour et CBC a dit qu’elle se défendrait contre la poursuite, qui identifie aussi un journaliste et deux producteurs ayant travaillé sur le reportage.

L’émission « Marketplace » en était venue à la conclusion que les sandwichs au poulet de la chaîne de restauration rapide Subway sont faits à 50 pour cent de poulet et le reste de protéines de soya.

CBC a dit continuer à soutenir ces conclusions, affirmant que les tests d’ADN avaient été menés par des experts indépendants et fiables.

La poursuite allègue que les informations diffusées par CBC ont brossé injustement un portrait de Subway comme une entreprise ayant recours à des pratiques commerciales trompeuses et à des ingrédients à faibles coûts aux dépens des consommateurs canadiens.