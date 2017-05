Un immense drapeau acadien en fruits de mer à Moncton!

Un immense drapeau acadien, créé à partir de plus de 600 livres de fruits de mer, sera dégusté samedi soir à Moncton lors du festival gastronomique Goûter l’histoire.

Depuis sa fondation il y a un peu plus de deux ans, Barolo & Co pratique l’art de la table.

Le directeur créatif Luc Doucet conçoit des événements qui mettent en vedette une table remplie d’aliments préparés en collaboration avec des chefs et des producteurs locaux. Ce week-end, les projecteurs seront braqués sur une de ses créations lors du Gala des héros canadiens de l’alimentation Slow Food.

En partenariat avec les frères Daigle de la Maison Beausoleil – Maxime et Jean-François -, ainsi que le chef John Morrison, M. Doucet fabriquera un grand drapeau acadien à partir de fruits de mer locaux. Exposé sous une grande tente au parc Riverain de Moncton, il comprendra 120 livres de moules (bleu), 600 huitres (blanc) et 180 livres de homard (rouge), en plus de 150 livres de crabe et d’une étoile jaune formée d’oursins de mer.

L’objectif de M. Doucet est de créer un événement où il y a «une ambiance qui rend la conversation et le partage facile».

«Tous les gens sont autour d’une table, tout le monde mange de la même table, souvent avec leurs mains. Ça crée un sentiment d’émerveillement, ce qui permet aux gens de baisser leurs gardes et avoir l’esprit ouvert.»

L’idée du drapeau comestible a germé il y a deux ans, quand les frères Daigle ont préparé une grande table de fruits de mer pour un événement de la Récolte de chez-nous, une coopérative de fermiers du Sud-Est. La table du drapeau acadien, samedi, sera deux fois plus grande.

«Faire un drapeau de nourriture n’est jamais chose facile. Ça prend beaucoup de travail au niveau de la préparation, et il faut bien planifier afin que tout arrive à temps. Maxime va partir de Neguac et ramasser tous les fruits de mer en conduisant à Moncton samedi. C’est quand même du travail et de la logistique qu’on n’a pas vu avant.»

Le festin de samedi soir se veut une collecte de fonds pour les activités locales et nationales de Slow Food. Il s’agit d’un des événements phares du Sommet national de Slow food au Canada, qui a lieu cette semaine à Moncton.

Une célébration du slow food

Le mouvement slow food a été fondé en 1989, en Italie, en réaction à la croissance de popularité des chaînes de restauration rapide (fast food). Dès ses débuts, le groupe a comme objectif de contrer l’accélération du rythme de la vie en faisant la promotion des nourritures traditionnelles et locales.

Le mouvement a fait son apparition au Nouveau-Brunswick dans le comté de Kent en 2012, lors de la fondation de Slow Food Cocagne Acadie. Depuis sa création, le groupe a parrainé une série d’activités, dont des repas mettant en vedette les produits locaux, une pêche à l’éperlan sur la rivière Bouctouche, et – cette semaine – un festival gastronomique à Moncton.

Mercredi, Slow food Cocagne Acadie a accueilli les dirigeants de Slow food Canada au Marché Moncton Market. Des intervenants ont discuté de sujets variées, comme Slow fish, Slow food jeunesse, l’Alliance des chefs et les produits à base de lait cru.

«Nous accueillons 60 délégués de partout en Amérique du Nord qui veulent vraiment faire avancer notre système alimentaire. On a des discussions sur des sujets variés, du mouvement Slow meat jusqu’à la façon que nos jeunes mangent à l’école», mentionne Sarah Short, une des organisatrices de l’événement.

Le Festival goûter l’histoire est officiellement lancé, jeudi soir, lors d’un «tintamarre du goût» comprenant un esturgeon entier rôti au parc Riverain (150 boulevard Assomption). Il prendra fin dimanche dimanche lors d’un déjeuner de la fête des Mères, également au parc Riverain.