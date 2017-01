Elle: diaboliquement tordu

Quand on pense à Paul Verhoeven, on pense d’abord à Total Recall, RoboCop et Starship Troopers, trois classiques contemporains de la science-fiction. Son plus récent film, Elle, est une autre réflexion sur la violence gratuite, mais partage plutôt l’ADN du controversé Basic Instinct.

Après avoir fait la route des festivals – et y avoir abondamment brillé – Elle bénéficie enfin d’une diffusion relativement large au Canada.

L’oeuvre a fait parler d’elle il y a quelques jours à peine quand elle a remporté deux Golden Globes – ceux de la meilleure comédienne dans un drame et du meilleur film en langue «étrangère».

Vous pouvez parier un vieux 10$ que le titre du film sera prononcé à quelques reprises, le 24 janvier, quand l’Académie dévoilera les finalistes aux Oscars.

Ce qui charme d’abord avec Elle, c’est le jeu de Huppert (que les plus jeunes connaissent probablement pour Amour et les plus âgés pour Le Pianiste, deux oeuvres de l’Autrichien Michael Haneke).

Paul Verhoeven fait aussi le travail en bâtissant une atmosphère angoissante et en nous tenant constamment sur le bout de notre siège.

Retrouver son agresseur

Elle raconte l’histoire de Michèle (Huppert), une femme d’affaires qui, près de 40 ans après les faits, tente de s’affranchir des crimes qu’a commis son père.

Un soir, en rentrant à la maison, Michèle est violée par un rôdeur masqué. Entêtée à ne pas attirer l’attention de la police (et donc des journalistes), elle refuse de porter plainte.

Entre sa mère qui fréquente un homme bien plus jeune, son fils qui devient le père d’un enfant qui n’est pas le sien, les tribulations de son ex, les besoins de son amant qui est aussi le mari de sa meilleure amie et les caprices de ses employés, Michèle tente de découvrir l’identité de son agresseur.

Le hic, c’est que les suspects sont nombreux. Et que l’agression pourrait avoir un lien avec les crimes de son père…

Une oeuvre complexe

Elle est un film qui s’adresse à un public adulte. En plus de la lourdeur des thèmes qui y sont abordés, on y assiste à au moins quatre agressions sexuelles, sans compter les quelques scènes de nudité. Et la violence.

C’est de plus une oeuvre complexe, qui s’appuie davantage sur le jeu de ses comédiens, les questions éthiques qu’ils pose, son humour noir et la lourdeur de son ambiance que sur le génie de son scénario.

Verhoeven et le scénariste David Birke (et, à la limite, Philippe Dijan, auteur de Oh…, roman duquel est adapté le film) ont tout de même fait un bon boulot.

Dès le début du film, on sent qu’on vient de donner un coup de pied dans un nid de guêpes et que ce qui en sortira sera loin d’être rose… Tout le monde est suspect. Le passé de Michèle est trouble. Bref, on embarque dans un voyage qui s’annonce provoquant au possible.

Un trosisième acte décevant

Elle tient ses promesses. Verhoeven nous manipule avec le doigté du vétéran qu’il est. Il nous lance des scènes et des propos très durs à la figure.

Le problème, c’est qu’au deux tiers du film, une fois que l’identité de l’agresseur de Michèle est révélée, l’oeuvre perd énormément de sa puissance.

De solide thriller psychologique qu’il était, Elle se transforme en l’enfant bâtard né du croisement entre un film d’exploitation et un typique drame familial français.

Il s’agit, selon moi, d’une belle occasion ratée. Oui, Elle est un film sombre. Mais croyez-en un gars qui dévore (peut-être un peu trop) des séries télévisées, des films et des romans noirs, l’oeuvre aurait pu être encore plus tordue.

À défaut de LA révélation sortie de nulle part (le punch, en bon français) qui viendrait donner un nouvel éclairage aux 90 premières minutes du film, on obtient à tout le moins une finale qui fait travailler les méninges.

Huppert exceptionnelle

Elle demeure tout de même un grand film. Principalement parce qu’Huppert, qui apparaît dans toutes les scènes, y est exceptionnelle.

La grande dame du cinéma français incarne la fille d’un psychopathe. Et elle le fait avec brio. Michèle est une égoïste, une garce aux dires de sa propre mère, que l’on sent incapable d’amour.

Huppert alterne avec une facilité déconcertante entre froideur et sensualité, entre arrogance et fragilité.

Tout le talent d’Huppert est mis en évidence dans une scène où elle dévoile, au gré d’une banale conversation, l’odieux crime que son père a commis. Seul son visage est à l’écran et l’intensité du moment est quasi intenable.

Sans Isabelle Huppert, Elle serait probablement un bon film, sans plus. Grâce à Huppert, on parle plutôt d’une grande oeuvre.

FICHE TECHNIQUE: Elle

Genre: Thriller psychologique

Budget: non dévoilé

Durée: 130 minutes

Une production des studios: SBS Productions et France 2 Cinéma

Avec: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et Anne Consigny

Réalisateurs: Paul Verhoeven

Scénaristes: David Birke

Partage l’ADN de: Les Diaboliques (1955), Liaison fatale (1987), Basic Instinct (1992)

On aime: l’impeccable jeu d’Isabelle Huppert

On aime moins: le léger manque de focus du film, ce qui gâche un peu son impact

ÉVALUATION (sur 5)

Scénario: 3

Qualités visuelles: 4

Jeu des comédiens: 5

Originalité: 3

Divertissement: 4

Total: 19 sur 25

Paul Verhoeven (ses films les plus vus)

1) Basic Instinct (1992) 353 M$

2) Total Recall (1990) 261 M$

3) L’homme sans ombre (2000) 190 M$

4) Starship Troopers (1997) 121 M$

5) RoboCop (1987) 53 M$

6) Black Book (2006) 26 M$

7) Showgirls (1995) 20 M$