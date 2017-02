Madonna pourra adopter deux fillettes au Malawi

Madonna s’est fait poser des « questions désagréables » par un juge au Malawi dans le cadre de ses démarches visant à adopter deux fillettes nées dans ce pays d’Afrique australe, selon un document de cour obtenu mercredi par l’Associated Press.

La juge Fiona Mwale détaille, dans ce document, les raisons pour lesquelles elle a donné son aval à l’adoption de jumelles de quatre ans par la vedette de la pop.

Elle y mentionne notamment qu’elle a été satisfaite d’entendre Madonna affirmer qu’elle « est motivée par son désir d’offrir une maison, de l’amour, une protection et une direction » aux deux orphelines.

Madonna, qui a déjà adopté deux autres enfants malawites, avait précédemment nié vouloir adopter à nouveau dans ce pays.

Elle a rempli les documents d’adoption le 25 janvier dans un tribunal de Lilongwe, la capitale du Malawi.

Dans son jugement, Mme Mwale affirme qu’elle s’est méfiée « d’un discours appris par coeur que Madonna aurait pu me réciter en décidant de lui poser des questions relativement désagréables et elle m’a offert des réponses sincères ».

La juge Mwale précise qu’elle n’a pas questionné Madonna, âgée de 58 ans, sur les règles du Malawi qui exigent que le parent adoptif réside au pays, précisant que la plus haute instance d’appel s’était déjà positionnée sur la question lors des précédentes démarches d’adoption de la chanteuse.

« En scrutant ses motivations, j’ai questionné longuement la requérante sur le fait que sa démarche pourrait être perçue comme si elle dérobait au Malawi l’une de ses plus précieuses ressources, c’est-à-dire ses enfants », écrit la juge.

Madonna a répondu que les jumelles garderont leurs noms, pour qu’elles puissent conserver une part de leur identité malawite, et qu’une assistante du Malawi voyagerait avec les enfants jusqu’aux États-Unis pour faciliter la transition.

Les jumelles sont nées par césarienne et leur mère est morte dans la semaine qui a suivi l’accouchement en raison de complications, spécifie le document juridique.

Les fillettes ont cinq frères et soeurs et leur père, qui était présent lors de l’audience du 25 janvier, s’est remarié et a déclaré être incapable de subvenir aux besoins des jumelles.

Madonna a créé en 2006 la fondation Raising Malawi pour combattre la pauvreté dans ce pays et soutenir les orphelinats.

En 2013, le Malawi a accusé Madonna d’avoir exagéré le montant de ses contributions et d’avoir exigé un traitement outrancier lors d’une visite au pays. La vedette de la pop avait alors nié ces allégations.

En 2014, elle a rencontré le président nouvellement élu Peter Mutharika.

La juge Mwale a noté que la chanteuse avait recueilli 7,5 millions $ pour son dernier projet au Malawi, la construction d’une aile de chirurgie pédiatrique dans un hôpital de Blantyre qui devrait ouvrir ses portes l’an prochain.