Harrison Ford frôle un avion en atterrissant au mauvais endroit à l’aéroport

Harrison Ford est passé bien près d’avoir un accident d’avion, plus tôt cette semaine, lorsque l’appareil qu’il pilotait a frôlé un autre avion dans un aéroport du sud de la Californie, selon ce que rapporte NBC-TV.

L’acteur de 74 ans a reçu l’ordre de poser son monomoteur sur une piste d’atterrissage de l’aéroport John Wayne, dans le comté d’Orange, lundi, mais a plutôt atterri par erreur sur une voie de circulation parallèle, passant tout juste au-dessus d’un avion d’American Airlines qui attendait tout près.

Selon NBC, un enregistrement permet d’entendre Harrison Ford demander aux contrôleurs aériens si c’est normal qu’il y ait un avion sous le sien.

Le vol 1456 d’American Airlines, avec 110 passagers et six membres d’équipage à son bord, s’est envolé sans problème pour Dallas quelques minutes plus tard.

La relationniste de l’acteur, Ina Treciokas, n’a pas voulu commenter l’incident, mardi après-midi.

Le porte-parole du Bureau fédéral de l’aéronautique, Ian Gregor, n’a pu confirmer que Harrison Ford était la personne qui pilotait l’Aviat Husky qui a frôlé le Boeing 737, mais il a indiqué que le pilote avait reçu et répété les bonnes directives d’atterrissage.

Il n’a pas précisé à quelle hauteur se trouvait le petit avion lorsqu’il est passé par-dessus l’avion de ligne. Une enquête sera menée, a-t-il ajouté.

Harrison Ford collectionne les avions d’époque et possède une solide expérience de pilote. Il est malgré tout passé bien près de la catastrophe à plus d’une reprise.

En mars 2015, il a été gravement blessé lorsque son appareil s’est écrasé sur un terrain de golf de Los Angeles. En 1999, il a d poser son hélicoptère en catastrophe pendant un vol d’entraînement. Ni lui ni son instructeur n’ont été blessés. En 2000, l’acteur pilotait un Beechcraft Bonanza lorsqu’un cisaillement de vent l’a forcé à effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport municipal Lincoln, dans le Nebraska. Son passager et lui n’ont pas été blessés, mais l’avion a été endommagé.