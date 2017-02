Oscar du meilleur film: ils annoncent le mauvais gagnant!

Fort de ses 14 nominations, « La La Land » s’est démarqué des autres longs métrages à la cérémonie des Oscars, remportant les catégories de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice dans un premier rôle, mais le prix du meilleur film lui a échappé de justesse et a été remis à « Moonlight ». Le film du Québécois Denis Villeneuve, « Arrival », s’en est sorti avec un prix.

Les dernières minutes du gala ont été marquées par la confusion, alors que les présentateurs du prix, Warren Beatty et Faye Donaway, ont récompensé par erreur « La La Land » (« Pour l’amour d’Hollywood »). Les artisans du film sont même montés sur scène pour faire leurs remerciements, mais l’animateur Jimmy Kimmel a finalement rectifié le tir en montrant à l’écran le véritable gagnant.

En plus de ce prix, « Moonlight » aura été récompensé pour le meilleur scénario adapté, et le meilleur acteur de soutien, une statuette remise à Mahershala Ali.

En début de soirée, le Québécois Sylvain Bellemare a gagné le prix du meilleur montage sonore pour « Arrival » (« L’arrivée ») et en a profité pour remercier « l’équipe du Québec » qui a travaillé sur le long métrage.

« Salut Montréal », a dit M. Bellemare dans un bref discours qu’il a conclu en paraphrasant la célèbre chanson des Beatles: « All we need is love ».

Le trophée du meilleur mixage sonore et celui de la direction artistique a toutefois échappé aux autres membres de l’équipe québécoise, qui ont été coiffés par les artisans de « Hacksaw Ridge » (« Tu ne tueras point ») et de « La La Land »

Toute l’équipe sonore de « Arrival » avait été récompensée au gala de l’Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma (BAFTA).

Denis Villeneuve, qui avait été sélectionné dans la catégorie de la meilleure réalisation, a perdu le prix aux mains de Damien Chazelle et son film « La La Land ». M. Chazelle, à l’âge de 32 ans, est devenu le plus jeune réalisateur de l’histoire à recevoir cette récompense.

Parmi les autres Québécois en nomination figurait le Montréalais Theodore Ushev, qui était lice pour le prix du meilleur court métrage d’animation, avec « Blind Vaysha » (« Vashya l’aveugle »). C’est finalement « Piper » qui a été récompensé, une oeuvre réalisée en partie par le Canadien Alan Barillaro.

« La La Land » s’est très tôt démarqué des autres oeuvres, raflant le prix dans six catégories prestigieuses. En plus de la direction artistique et de la direction photo, le film de Damien Chazelle s’est vu décerner la récompense de la meilleure musique de film et de la meilleure chanson.

La jeune Emma Stone a aussi été sacrée meilleure actrice dans un rôle principal. L’artiste de 28 ans avait remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale à la cérémonie des Golden Globes et celui de la meilleure actrice au gala des BAFTA.

De leur côté, « Hacksaw Ridge » et « Manchester by the sea » s’en sont sortis avec deux prix chacun. Casey Affleck a été couronné meilleur acteur pour son rôle de Lee, dans « Manchester by the sea ».

« Fences » s’est pour sa part vu attribuer le prix de la meilleure actrice de soutien, remis à Viola Davis.

De la politique dans l’air

La soirée s’est avérée très politique, alors que le président américain Donald Trump a été critiqué de toutes parts par les artistes qui ont défilé sur la scène du théâtre Dolby.

L’hôte de la cérémonie, Jimmy Kimmel, a lancé plusieurs pointes au nouveau président républicain. Il a remercié Donald Trump, mentionnant que ce sont les Oscars qui avaient été étiquetés comme racistes l’année dernière.

Il a même envoyé une série de micromessages en direct à Donald Trump parce qu’il disait s’inquiéter de son silence radio sur les réseaux sociaux.

Un autre moment fort est lorsque le réalisateur iranien Asghar Farhadi a gagné le prix du meilleur film en langue étrangère pour « The Salesman » (« Le Client »). M. Farhadi a boudé la cérémonie pour contester le décret du président Trump qui interdit l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

« Diviser le monde en parlant de « nous » et des « ennemis » génère de la peur », a-t-il dit dans un message lu par Anousheh Ansari, une ingénieure iranienne et première femme touriste de l’espace qui a accepté le prix en son nom.

L’acteur mexicain Gael Garcia Bernal a aussi pris position alors qu’il présentait un prix.

« En tant que Mexicain, en tant que Latino-Américain, en tant que travailleur migrant, en tant qu’être humain, je suis contre toute forme de mur », a-t-il lancé sous les applaudissements.