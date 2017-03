Patrick Stewart veut la citoyenneté américaine pour s’opposer à Trump

L’acteur britannique Patrick Stewart demandera la citoyenneté américaine pour pouvoir s’engager dans le mouvement d’opposition au président des États-Unis, Donald Trump.

Dans l’épisode de jeudi de l’émission « The View », M. Stewart raconte que sa femme et lui se sont rendus à Washington le mois dernier pour visiter des amis et leur ont demandé ce qu’ils pouvaient faire au sujet du président Trump.

La seule réponse qu’ils ont reçue est celle de « se battre » et de « s’opposer » au milliardaire new-yorkais, mais que cela ne leur était pas possible puisqu’ils ne sont pas citoyens américains.

L’acteur de 76 ans joue dans les films « X-Men » et « Star Trek ». Il reprend d’ailleurs son rôle de Professeur X dans le film « Logan », qui prend l’affiche vendredi.