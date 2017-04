Justin Timberlake et Eddie Vedder participeront au festival Pilgrimage

Justin Timberlake sera la tête d’affiche du prochain festival Pilgrimage Music & Culture, dans le Tennessee, et il a convaincu plusieurs grands noms de se joindre à lui.

Eddie Vedder, Ryan Adams, The Avett Brothers, Mavis Staples et Gary Clark fils font partie des artistes inscrits à la programmation du festival annuel de deux jours, qui se tient depuis 2015 sur une ferme de Franklin, dans le Tennessee.

L’événement a été cofondé par Kevin Griffin, du groupe Better Than Ezra.

Justin Timberlake est un partenaire et producteur du festival, et il se produira pour la première fois lors de l’événement cet automne.

Le festival se tiendra les 23 et 24 septembre.

La programmation inclut également Walk the Moon, Fitz and the Tantrums, Trombone Shorty & Orleans Avenue, The Revivalists et Better Than Ezra.