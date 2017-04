Jon Bon Jovi doit reporter ses spectacles du week-end

Le rockeur Jon Bon Jovi a une mauvaise nouvelle pour ses admirateurs de New York: ils devront attendre une semaine de plus avant de voir son groupe au Madison Square Garden.

Le musicien a décidé jeudi soir de reporter les spectacles prévus ce week-end parce qu’il souffre d’une bronchite.

Les billets pour son spectacle de vendredi seront honorés le jeudi 13 avril, tandis que le concert prévu samedi sera remis au samedi 15 avril.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué que la décision avait été « difficile à prendre », mais qu’elle l’avait été dans l’optique de s’assurer que le groupe pourrait offrir « la performance complète et puissante qui fait la renommée de Bon Jovi ». Le médecin du chanteur lui a recommandé de ne pas monter sur scène ce week-end.

Bon Jovi est malade depuis plus d’une semaine. Il a été forcé d’abréger un concert à Pittsburgh, mercredi.

Certains admirateurs et critiques ont noté que Jon Bon Jovi avait de la difficulté à chanter et à atteindre les notes les plus aiguës depuis une semaine environ. Pendant le spectacle à Pittsburgh, le chanteur aurait demandé à la foule si quelqu’un connaissait les paroles des chansons pour le remplacer.

Bon Jovi est actuellement en tournée pour promouvoir son plus récent album, « This House Is Not For Sale ».