Keanu Reeves en tournage au Manitoba

Les résidants de la petite communauté de Marquette, au Manitoba, n’ont pas l’habitude de croiser des vedettes de cinéma. Pourtant, depuis quelques jours, ils peuvent apercevoir dans leurs rues l’acteur Keanu Reeves.

La vedette de « The Matrix » (« La matrice ») et « John Wick » s’est rendue à Marquette pour tourner son plus récent film, « Siberia ».

La petite ville joue donc le rôle de la Sibérie où se déroule l’histoire du film, et sa transformation a pu se faire grâce à la magie hollywoodienne. Un panneau d’affichage russe a été installé, des véhicules portant des plaques d’immatriculation russes sont postés dans les rues et une maison, celle de Bonnie Lawrence, a subi une transformation majeure pour devenir une sorte de parc à ferraille.

La résidente de Marquette trouve l’expérience très excitante, bien qu’elle se sente aussi dépassée parce que « soudainement, il y a une sorte d’invasion ».

Celle-ci sera toutefois de courte durée. Les lumières, les caméras et l’action se déplaceront vers un autre lieu dans les prochains jours, ne laissant que des souvenirs hollywoodiens aux résidants de Marquette.