Braquage à l’ancienne: quand Ocean’s 11 rencontre Liberté 55!

Je doute fort que Braquage à l’ancienne devienne un jour un classique. Mais grâce à son originalité et à son humour plus relevé que la moyenne, l’oeuvre du réalisateur Zach Braff constitue un bienvenu commentaire sur l’impact du mercantilisme américain sur les aînés.

Braquage à l’ancienne raconte l’histoire de trois amis retraités d’une aciérie.

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) et Albert (Allan Arkin) vivent une existence tranquille dans un quartier de Manhattan.

Un jour, ils apprennent que leur fond de retraite a été liquidé parce que leur ancien employeur déménage sa production au Vietnam.

Déjà pas très fortunés, les trois amis se retrouvent sans revenu. Joe est particulièrement affecté, lui qui risque de perdre la maison qu’il habite avec sa fille et sa petite-fille.

Joe propose donc à ses compagnons de braquer une banque, histoire de regarnir leur compte et de pouvoir profiter d’une retraite digne de ce nom.

Mais quand on a presque 80 ans et qu’on n’a aucune expérience ou contact dans le milieu criminel, voler une banque est plus difficile à faire qu’à dire.

Et même s’il parviennent à élaborer le plan du siècle, le trio pourra-t-il rouler les enquêteurs du FBI dans la farine?

Un film anticonventionnel

Braquage à l’ancienne est un film que l’on pourrait qualifier d’anticonventionnel.

Il s’agit tout d’abord d’une adaptation très libre de l’oeuvre du même nom lancée en 1979 avec George Burns.

Il met de plus en vedette trois comédiens dont la moyenne d’âge tourne autour de 80 ans et qui ont chacun remporté au moins un Oscar.

Et à l’ère de Fast and the Furious et des mégas productions de Marvel, de DC et de Disney, avouez que c’est tout un pari que de demander au public de se déplacer pour voir trois grands-papas voler une banque!

Zach Braff a donc contourné le problème en élargissant la portée de son oeuvre. Il a choisi de faire de son histoire une comédie engagée plutôt qu’un anonyme film d’action.

Il a donc ponctué le récit d’attaques contre la cupidité institutionnelle, tirant à boulets rouges sur la sauvage quête du profit des banques, des multinationales et des grandes compagnies d’assurance.

Mais mieux encore, Braff a intelligemment bâti son film de façon à ce qu’il soit intéressant avant, pendant et, surtout, après le vol.

Pour ce faire, il s’est inspiré de la structure du classique Ocean’s 11 (autant la version de 1960 avec Frank Sinatra que celle de 2001 avec George Clooney).

Le troisième tiers du film est donc le plus intéressant, alors que nous découvrons, médusés, de quelle façon nos trois lascars s’y sont pris pour être au-dessus de tous soupçons.

Braff ne se gêne même pas pour montrer aux yeux de tous qu’il s’est largement inspiré d’Ocean’s 11: quand ils commettent leur méfait, les trois lascars portent des masques à l’effigie de Sinatra, de Dean Martin et de Sammy Davis Jr… les vedettes du film original!

Quelques raccourcis

Si la dernière demi-heure du film est la plus intéressante, c’est aussi à ce moment que l’oeuvre emprunte le plus de raccourcis.

Le vol ayant été commis, le FBI amorce son enquête. Le plan des trois vieux était peut-être ingénieux, mais heureusement pour eux, ils sont dans la mire des enquêteurs les plus incompétents de l’histoire.

Il aurait pourtant été tellement satisfaisant de voir le réalisateur prendre plus de risques et être moins prévisible…

C’est aussi dans cette portion du film que nous avons droit à l’avalanche obligée de bons sentiments. Dommage parce que la première heure avait atteint un équilibre presque exemplaire entre humour et émotions.

Le jeu des comédiens principaux m’a également laissé sur ma faim. Si Freeman est aussi charismatique qu’à son habitude, Caine n’affiche pas la petite étincelle qui aurait pu le rendre beaucoup plus sympathique aux yeux du public. Quant à Arkin, c’est plutôt son personnage qui est difficile à aimer.

Heureusement, les personnages secondaires font le travail. Josh Pais et Kenan Thompson sont très drôles, mais aucun n’arrive à la cheville du vétéran Christopher Lloyd (Retour vers le futur), hilarant dans le rôle d’un aîné pour le moins confus. J’en aurais voulu beaucoup plus!

Au final, Braquage à l’ancienne est un film sans prétention, qui réussit à transformer une prémisse d’apparence simpliste (trois octogénaires qui volent une banque) en un honnête divertissement. n