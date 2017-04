Will Smith fera partie du jury du Festival de Cannes

Les acteurs Will Smith et Jessica Chastain ainsi que le réalisateur italien Paolo Sorrentino se sont joints au jury du 70e Festival de Cannes.

Les organisateurs du festival ont dévoilé la composition du jury, mardi. Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar avait déjà été annoncé comme président.

La réalisatrice allemande Maren Ade, le cinéaste coréen Park Chan-wook, l’actrice française Agnès Jaoui, la vedette chinoise Fan Bingbing et le compositeur franco-libanais Gabriel Yared feront aussi partie du jury qui déterminera qui remportera la Palme d’Or.

Parmi les films en compétition cette année, on note « The Beguiled » de Sofia Coppola, « Wonderstruck » de Todd Haynes et « Loveless » d’Andrey Zvyagintsev.

Uma Thurman présidera quant à elle le jury de la section Un certain regard.

Le Festival du film de Cannes se tiendra du 17 au 28 mai.