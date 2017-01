Une aventure hivernale près de chez-nous

Le Nouvel An, nous en sommes déjà là. Synonyme de bonnes résolutions que l’on se propose de prendre, souhaits de bonne santé et le paradis à la fin de nos jours!

Sur un quelconque site, j’ai répertorié une liste d’une centaine de résolutions les plus populaires, dont celles de perdre du poids et de cesser de fumer qui figuraient en tête du palmarès. Les constatations ne sont pas éloquentes en ce qui a trait au taux de succès. Il paraît que le taux d’échec est de l’ordre de 88%.

Que diable pouvons-nous faire pour donner un lustre à ce triste bilan? Sommes-nous au Pepsi diète pour perdre du poids ou ne devrions-nous pas analyser l’ensemble du régime? Curieusement, en tête des cinq résolutions les plus populaires se trouve la résolution du bien-être familial. Voilà ai-je conclu; on se dirige vers un téléphone intelligent pour chaque membre de la famille! Bien au contraire, et je m’en réjouis. L’accent est d’accorder un bref congé à nos gadgets électroniques et de renouer en tant qu’unité familiale. Grosso modo, allons jouer dehors.

Vous êtes en panne de diversité d’activités? Vous croyez qu’il faut s’exiler et dépenser des milliers de dollars pour vivre des moments inoubliables? Partagez donc, je vous prie, le petit bijou d’activité hivernale que j’ai déniché ici même en Acadie.

Une activité inusitée est ici à votre portée. Allardville, en bordure de la Péninsule acadienne, est le point d’origine d’une expérience à caractère unique. La propriétaire de Chien Aventures, Diane LeClerc, vous propose des forfaits à la hauteur de votre budget. Que ce soit une randonnée de quelques heures ou de quelques jours, tout est prévu pour un séjour inoubliable que grands et petits n’oublieront jamais. Des excursions en traîneaux tirés par des chiens Malamutes et Alaskans sont à votre portée.

Après une formation, l’aventurier en vous prendra les commandes de son attelage et vous filerez à toute allure dans des sentiers enneigés aux commandes du traîneau. Accompagné d’un guide expert, on vous propose une excursion en forêt et un dîner sur feu de bois.

Vous voulez allier pêche blanche et excursion en traîneau, qu’à cela ne tienne; un trappeur vous accompagnera. Une promenade d’un soir en traîneau tiré par des chiens sous un soir de pleine lune séduira sûrement les plus hésitants.

Vous optez pour une vacance de quelques jours en famille sans même le tracas de la popote; Diane vous comblera par ses talents culinaires où la table acadienne est à l’honneur. Un lit douillet vous attendra chaque soir après une journée riche en rebondissements. Le contexte est purement Acadien, le tout dans un mode de déplacement révolu. Pour ceux qui optent pour un forfait s’étendant sur quelques jours, rien n’est épargné afin que vous puissiez savourer pleinement l’aventure. Le personnel vous renseignera sur les commandes, les nœuds, l’entretien des traîneaux, le carnet de bords, montage des lignes de route, dressage, nutrition, etc.

Le monde animal est une véritable passion pour celle qui a fondé Chien Aventures. Pour faire suite à une carrière de 24 ans au zoo de Granby, Diane LeClerc met tout son savoir-faire animalier au service de l’aventurier en herbe.

Désireuse de populariser les activités hivernales, Mme LeClerc a même prévu des activités à caractères moins aventureuses, telles des promenades en traîneau tirées par des chevaux de trait. Son site internet est une véritable mine d’information. Sachant qu’une clientèle étrangère risque d’ignorer la rigueur de nos hivers canadiens, elle leur fournit des conseils sur la tenue vestimentaire. Elle se porte même garante de leur fournir certains extra afin d’assurer un maximum de confort. Vous voulez du sur-mesure? Vous ne saurez trouver mieux!

Sa popularité s’étend bien au-delà des frontières néo-brunswickoises. Avides de vivre une expérience unique, ses clients viennent de l’Europe et même des Antilles. Pour les jeunes désireux de vivre une expérience de stagiaire en 2017, cette technicienne en santé animale vous lance une invitation des plus enrichissante. Vous êtes donc cordialement invités à communiquer avec la propriétaire de Chien Aventures par courriel.