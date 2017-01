Les hivers d’antan étaient-ils si rigoureux?

Le Tim Horton, table ronde où se discute la fin du monde à venir orchestrée par Donald Trump, le salaire déplorable du gardien de but Carey Price pour deux heures de travail-semaine, les hivers qui ne sont plus ce qu’ils étaient, sont autant de rencontres remue-méninges qui témoignent de l’effet de la caféine sur les opinions de l’heure. Prêtant discrètement oreille à la table voisine, un vénérable sire, nombreux printemps à l’appui et café en main affirmait que «les hivers d’avant étaient ben pu pire que c’teuze là d’aujourd’hui». Son audience, captive d’une telle révélation, l’appuyait par un hochement de tête à l’unisson tandis que les bancs de neige de mon enfance gagnaient en volume de secondes en secondes.

Les hivers d’antan étaient-ils aussi rigoureux que le prétendait le captivant personnage de ma table voisine?

L’hiver 1970 -1971 fut un des plus neigeux du XX siècle. Les données météorologiques répertoriées depuis 1881 nous indiquent que l’hiver dernier fut le plus doux jamais enregistré au Nouveau-Brunswick. Voilà deux certitudes en faveur de notre météorologue qui tenait séance au Tim!

Tenez, pendant que j’y suis, je lui en présente une troisième qui lui avait échappée. Le réchauffement climatique graduel hivernal des dernières années amorcé par El Niño, ce phénomène d’air chaud provenant de la côte pacifique du Pérou, nous offre des écarts de température qui jadis étaient rarissimes. Des précipitations anticipées sous forme de neige donnent alors plus souvent que d’habitude des transformations en gouttelettes de pluies verglaçantes. Suffit de se rappeler la tempête de verglas de janvier 1998.

Revenons aux hivers des années 1960. Les bancs de neige atteignaient presque la hauteur des fils électriques, surtout en campagne. Ouais, méchante tempête! Pas particulièrement. Les automobiles étaient énormément moins nombreuses. Le déblaiement de la neige se faisait de façon plus primitive qu’aujourd’hui. Les chasse-neiges de l’époque repoussaient la neige sur les rebords de la route sans pour autant être secondés par une souffleuse. Suffisait de quelques tempêtes pour que les chasse-neiges nous dressent de véritables murs le long des routes de campagne. Aux dires du sire qui tenait séance au Tim, semblerait que certaines routes de campagne «où l’électorat était du mauvais côté du parti politique élu» pouvaient se voir boudées par la souffleuse des semaines durant. Quelques chutes de neige successives pouvaient littéralement paralyser certaines routes secondaires.

Les plus âgés se rappellent des jours où ils devaient colmater le pourtour des maisons à partir de branches de sapins en plus de poser des fenêtres additionnelles sur celles déjà en place afin de tenir la maison au chaud. L’absence de réfrigérateurs les obligeait à faire des provisions de blocs de glace aux fins de conservation de viande le printemps venu. Tout ce dur labeur reposait sur les exigences d’une saison froide de même que sur un mode de vie complètement révolu.

Faut-il pour autant conclure que les hivers étaient plus rigoureux? Pas nécessairement. Ma mère, sage-femme dans le sens véritable du mot, me confirmait qu’une cousine a vu le jour en un février sans neige au sol! La vie était certes rigoureuse, mais les conditions hivernales n’étaient pas si différentes que celles d’aujourd’hui; sauf que nous les avons drôlement apprivoisées.

C’est un événement hors de l’ordinaire que de voir des enfants jouer sur une patinoire extérieure. Étant jeunes, nous avions plaisir à jouer au hockey à même la rue. Il ne circulait que de très rares automobiles. Rares sont les bonshommes de neige de nos jours. Ils se joignent probablement aux nombreux cols bleus et professionnels qui font un pied de nez à l’hiver en s’exilant vers les destinations ensoleillées!

Les automobiles se sont multipliées de façon exponentielle, tout un chacun possède sa propre souffleuse à neige, les déplacements se font en véhicules, les maisons sont à l’abri des intempéries, cinq centimètres de neiges et une véritable armada de chasse-neiges et de souffleuses sont dépêchés sur les routes.

Le groupe de musiciens Québécois, les Cowboys Fringuants dans leur chanson Plus Rien nous offre cet extrait :

«On m’a décrit jadis, quand j’étais un enfant

Ce qu’avait l’air le monde il y a très, très longtemps

Quand vivaient les parents de mon arrière grand-père

Et qu’il tombait encore de la neige en hiver!»

Profitons-en, il tombe encore de la neige en hiver. Ski, raquette, patins, marche sous les flocons….il est encore temps!