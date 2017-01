L’anguille d’Amérique

Ah mon p’tit vlimeux! Qui d’entre nous, dans sa tendre enfance ne se soit pas fait interpeller de la sorte par un adulte? Synonyme d’espièglerie, à la rigueur de mesquinerie enfantine, cette connotation se prêtait à la facilité d’un enfant à se glisser, à se faufiler par ruse, à se soustraire d’une quelconque convention. Paraîtrait que les habitants de la Corse désignaient de vlime toute substance gluante s’apparentant à la limace. De là, sans doute, l’adjectif peu flatteur de vlimeux. Aussi vlimeux qu’une anguille désignait les plus malins d’entre nous! Quoi qu’il en soit, ce poisson, nonobstant les qualificatifs peu flatteurs qui lui ont été attribués, continue de séduire les fins palais de la planète. Bon an mal an, son prix concurrence et surpasse parfois celui du homard!

Ce poisson, n’eût été sa forme serpentine, aurait sans doute connu meilleure presse au cours des ans. Contrairement à la croyance populaire, l’anguille n’est guère charognard. Elle préfère se nourrir de proie vivante, tels les petits poissons, crustacés et vers. Tout comme sa cousine, l’anguille d’Europe, la finesse de sa chaire de même que son absence d’arête en font une denrée qui ne cesse de gagner en popularité. Connue sous le nom d’anguille d’Amérique (anguilla rostrata), elle représente l’espèce peuplant les cours d’eau de l’est du continent. Elle naît dans l’océan, passe la majeure partie de sa croissance en eau douce pour retourner se reproduire en eau salée. Cette particularité, dite catadrome, lui vaut l’honneur d’être le seul poisson en Amérique du Nord à se prévaloir de cette distinction.

La maturité sexuelle est d’environ 9 ans pour les mâles et de 12 ans pour les femelles. Les anguilles effectueront une longue migration vers la mer des Sargasses, dans l’océan Atlantique, à l’est des Bermudes. Cette migration, selon son lieu de départ, peut s’étendre sur une distance de plus de 4000 kilomètres. Dans les profondeurs de l’océan, les millions d’œufs fécondés donneront naissance à des formes larvaires aplaties et transparentes. Se nourrissant de plancton, ces formes larvaires transportées par le Gulf Stream atteindront les eaux saumâtres (eaux où le taux de salinité est inférieur à celui de l’océan) après un périple pouvant s’échelonner entre un et deux ans. Au moment de s’introduire dans nos plans d’eau douce, la forme aplatie, rubanée et transparente de l’anguille se métamorphose en jeune anguille en adoptant une couleur foncée. Connue sous le nom de civelle, elle va croître sans cesse durant les dix prochaines années.

La civelle connaîtra alors une augmentation en poids, en longueur de même qu’un changement de couleur. La coloration jaunâtre de son ventre lui vaudra alors le nom d’anguille jaune. Ce ne sont que les dernières années précédant sa migration vers la mer des Sargasses que l’anguille aura atteint sa pleine maturité, passant d’un ventre jaune à argenté. Elle sera alors souvent appelée à tort, anguille de mer; mais il n’en est rien. Il s’agit simplement d’une anguille mature sur le point d’effectuer sa migration après avoir passé de nombreuses années dans nos cours d’eau douce. Son poids peut atteindre les 3 kg et sa longueur peut varier de 60 à 100 cm.

Lors de sa longue migration, elle sera appelée à surmonter de nombreux obstacles. En plus de son apparence lisse, l’anguille possède de très fines écailles bien ancrées dans sa peau. Elle sécrète un mucus qui la rend pratiquement insaisissable et qui lui permet de se faufiler dans des endroits très serrés et de glisser sur des distances dépourvues d’eau. Sa respiration percutanée jumelée à des branchies lui permet de franchir des obstacles tels des plans d’eau asséchés en rampant dans l’herbe et les marais sans pour autant souffrir d’un manque d’oxygène. Elle peut facilement survivre plus d’une heure hors de l’eau.

Ce poisson, hélas trop souvent boudé à cause de son apparence, constitue un véritable délice. Sa popularité au cours des dernières années s’est traduite par une explosion de recettes, en passant par les mousses, les sushis et les principes de fumage à chaud. L’ablation d’une seule arête centrale vous donnera une chaire complètement dépourvue d’arêtes secondaires.

Pas étonnant de voir des pêcheurs d’anguilles de plus en plus nombreux sur nos cours d’eau glacés en plein cœur de l’hiver. La technique de pêche, quoique fort simple, demeure tout de même relativement laborieuse. Le pêcheur pratique une entaille d’environ 60 cm par 60 cm à même l’épaisseur de la glace à l’aide d’une tronçonneuse. Muni d’un harpon à doigts multiples (fouine) d’une longueur d’environ 7 mètres, le pêcheur exécute des mouvements de haut en bas, enfonçant les pointes acérées de son harpon au hasard dans le fond vaseux, noir et dépourvu de luminosité. Comme l’anguille passe une bonne partie de la journée à se reposer enfouie dans la vase, la patience du pêcheur a souvent raison de sa proie.

Si certains parmi vous décidiez de se réconcilier avec ce noble poisson et que vous êtes en panne de recettes, c’est avec plaisir en tant qu’ancien vlimeux de partager mes modestes talents culinaires!