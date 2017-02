Une dynastie acadienne au hockey sur étang

Il m’est donné à l’occasion de croiser certains personnages, pour le moins très colorés. Suffit parfois de leur céder le micro pour s’imprégner de la délicieuse innocence d’une époque à jamais révolue. Il y a longtemps, ben ben ben longtemps; des années-lumière avant toutes technologies dites intelligentes apparurent les prototypes de joueurs de hockey sur étang.

Nostalgie en sus, voici l’abrégement de quelques minutes à l’écoute d’un valeureux joueur de hockey sur étang de chez nous: «Chu ben content pour les Acadian Boys, mais laisse moé t’dire que dans le bon vieux temps, on donnait pas note place nous autres non plus. Pas de patins fancy. On jouait avec des patins fabriqués à partir de lime à aiguiser. Là j’te parle du temps douète avant la guerre. Chaque année, on jouait su la baie. Dé fois, j’me dis que nos gars qui vont défendre leur titre au hockey sur étang de Plaster Rock cette semaine, c’est un peu comme si c’était moé pi mes chums on étions là». Voilà un vieux routier qui a su conserver toute sa fougue!

En fait, le hockey sur étang n’est rien de moins que l’ancêtre du hockey moderne d’aujourd’hui. La petite communauté de Plaster Rock s’est hissée sur l’échiquier sportif en 2002 en offrant la première compétition de hockey sur étang. Une quarantaine d’équipes provenant principalement des provinces atlantiques et de l’est des États-Unis se disputèrent les honneurs du tournoi.

Croissant sans cesse en popularité, le championnat mondial de hockey sur étang qui se déroulera cette année du 16 au 19 février compte plus de 100 équipes provenant de l’Europe, des États-Unis du Canada et même des Caraïbes. Chacune des provinces canadiennes sera représentée.

Nous sommes tous familiers avec les modalités de notre sport national, sans pour autant en décortiquer la complexité des règlements qui le régissent. Le hockey sur étang nivèle ce labyrinthe de convention pour remonter à la source du plaisir de jouer sur une surface extérieure gelée. Le principe demeure toutefois inchangé: des joueurs sur patins tentent d’introduire une rondelle dans le filet adverse.

Le fondateur du tournoi de hockey sur étang de Plaster Rock, Dany Brawn a bien voulu m’éclairer sur certains règlements. Le tournoi se déroule sur le lac Roulston où vingt patinoires sont aménagées. Ainsi, quarante équipes peuvent participer en même temps.

Chaque équipe est composée de quatre joueurs. Pas de gardien de but. Le filet mesure 6 pieds et sa hauteur est de 10 pouces. Ce principe exige des lancers bas, empêchant à la fois rudesse des lancers et le risque qu’une rondelle se trouve sur la patinoire voisine ou chez les spectateurs.

Un but est accordé pour autant que le tir provienne de l’intérieur de la ligne rouge. La rudesse est quasi inexistante, étant donné qu’une telle infraction accorderait un point à l’équipe adverse. Le match se déroule sous la supervision d’un moniteur.

Deux périodes de quinze minutes, ponctuées par un temps d’arrêt de cinq minutes entre les deux volets déterminent la durée du match.

Toujours selon monsieur Brawn, aucune dispute ne se serait signalée depuis les origines du tournoi remontant en 2002. Le tout se déroule dans un climat de camaraderie et de festivité et l’équipe victorieuse se voit décerner le trophée Goodwill Cup.

La première dynastie de ce tournoi mettait en vedette une équipe bostonnaise qui, sous la bannière des Boston Danglers, remporta les honneurs de 2004 à 2007 inclusivement. Entre temps, le flambeau de la victoire fut partagé entre diverses équipes canadiennes et américaines.

Évidemment, le nombre d’équipes participantes allant en s’accroissant d’année en année écartait la possibilité d’une dominance du tournoi à l’instar des Boston Danglers. C’était bien sûr sans compter sur la participation d’une obscure équipe de la Péninsule acadienne.

Des joueurs de hockey sur étang en provenance de Tracadie, camouflés sous le pseudonyme Acadian Boys, font la pluie et le beau temps au tournoi de hockey sur étang de Plaster Rock depuis 2013. Champion en titre des quatre dernières années, notre fierté locale entend bien se surpasser en remportant un cinquième championnat consécutif.