Au grand air – L’union ne fait pas toujours la force chez les animaux

Quelle que soit la nature de l’espèce, l’élément de base relié à sa survie oscille entre deux vecteurs: grégaire ou marginal.

La cellule familiale, de même que tout vaste rassemblement d’individus sont au diapason d’un mode de survie axé sur des efforts collectifs. Ainsi, bon nombre d’espèces animales tout comme la race humaine sont dites grégaires, afin d’assurer leurs survies. Tributaire de conventions sociales ou hiérarchiques, toute race doit sa survie à ce rassemblement communautaire.

Parmi les marginaux figurent certaines espèces, qui pour ainsi dire font figure de cavalier seul. C’est le cas notamment des ours, des aigles et plusieurs autres oiseaux.

Parmi les animaux à caractère grégaire qui fréquentent nos forêts, citons le chevreuil, l’orignal et le coyote. Ces trois espèces contrent les rigueurs de la saison froide chacune à leur manière.

De nature bivalente, le coyote peut évoluer de façon solitaire ou s’encadrer d’une meute de ses semblables. Exception faite de la saison hivernale, ce formidable prédateur se sent fort à l’aise de chasser seul. Doté d’un odorat exceptionnel et d’une formidable ouïe, il a tôt fait de localiser une potentielle proie. Par contre, au cœur de l’hiver, l’espèce a tendance à se grouper à l’instar des loups. Ainsi, le clan se compose d’un mâle et d’une femelle alpha qui chassent à l’unisson avec leurs semblables. Cette hiérarchie détermine ceux qui seront les premiers à se régaler des fruits d’une chasse fructueuse. Leur diète hivernale se compose principalement de chevreuils et à l’occasion d’orignaux.

Loin d’être en reste, le chevreuil (cerf de Virginie) est l’exemple même des retombées bienveillantes de ses habitudes grégaires. Dès janvier, les chevreuils se regroupent en nombre variant de quelques individus, à parfois plus d’une centaine dans des aires d’hivernage, appelées ravages. Mâles et femelles sont quasi indiscernables étant donné que le mâle perd son panache au début de l’hiver. Comme la population du cerf de Virginie est davantage plus dense dans la partie sud de la province, c’est l’endroit idéal pour observer leur regroupement.

Deux principaux facteurs régissent le phénomène de ravage. D’abord, la disponibilité de nourriture. Étant végétarien, l’animal doit consommer d’importante quantité de nourriture afin de profiter des éléments nutritifs. Les versants sud et est de territoires vallonnés sont à privilégier si vous désirez observer un attroupement du cerf de Virginie. Vous les verrez notamment à l’orée du bois, où la neige est dégagée.

La seconde composante jumelle à la fois le principe de l’union fait la force à la possibilité de faciliter la recherche de substances comestibles. Les chevreuils auront ainsi tendance à se regrouper sous le couvert d’une cédrière, où la neige est moins abondante. Il leur est plus facile de piétiner le sol en quête de nourriture. Également, lors de verglas, la couche de glace est passablement négligeable à l’abri d’une cédrière et l’incessant piétinement des animaux expose davantage les repousses de plantes gelées. Une telle collectivité multiplie d’autant plus la détection de potentiels prédateurs comme les coyotes. Ceux-ci sont alors plus hésitants à affronter un tel rassemblement; privilégiant en premier lieu de suivre à la piste, une femelle accompagnée de ses petits qui se seraient éloignés du troupeau ou qui auraient été dans l’impossibilité de se joindre au groupe.

Pour ce qui est de l’orignal, ce dernier est beaucoup moins enclin à se regrouper en saison hivernale quoique de petits groupes de six ou sept animaux soient parfois observés où la densité de résineux est prédominante. Sa hauteur au garrot (à l’épaule) est de loin supérieure à celle du chevreuil, ce qui l’avantage pour se nourrir de certaines repousses autant au ras du sol enneigé que celles qui sont à deux mètres de hauteur. En plus, celui-ci a tendance à soutirer d’importants nutriments essentiels à sa survie en déchirant les écorces de certains feuillus pour y lécher la sève. En ce qui a trait au facteur de prédation provenant des coyotes, seuls les orignaux blessés ou les très jeunes sont menacés.

Le congé scolaire de mars est une occasion idéale pour un déplacement afin d’observer et de photographier un ravage de chevreuils. À partir de Miramichi en passant par la région de Moncton et de Coles Island, vous n’êtes qu’à quelques heures d’une agréable sortie en famille.

La dernière semaine semble avoir été riche en émotions pour trois propriétaires de petits chiens de la région du nord de la province. Semblerait, selon les descriptifs qu’un grand- duc soit soupçonné d’avoir tenté de se mettre un animal de compagnie sous la dent (bon d’accord, sous le bec!). Il s’agit, semble-t-il, de chiens de petite taille et de couleur blanc ou blanchâtre. C’est un fait que la population de lièvres dans le nord de la Péninsule est en chute libre depuis plusieurs années. Le lièvre étant blanc en hiver et figurant au menu du grand-duc, se pourrait-il que celui-ci poussé par son instinct de survie, confonde ou tout simplement se contente d’un petit chien aux apparences de son plat préféré?