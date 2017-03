La Chine créera un énorme parc naturel pour les pandas géants

La Chine prévoit créer un parc naturel qui aura trois fois la taille du parc américain de Yellowstone afin de protéger les pandas géants.

Le nouveau parc reliera trois provinces de l’ouest du pays de manière à créer un corridor ininterrompu qui permettra aux animaux de se déplacer, de se rencontrer et de se reproduire de manière à enrichir leur diversité génétique, rapporte vendredi l’agence Chine nouvelle.

L’agence ajoute que l’aménagement du parc de 27 000 kilomètres carrés nécessitera le déplacement de quelque 170 000 personnes.

Le panda géant est la mascotte officieuse de la Chine. On le retrouve principalement dans les montagnes du Sichuan, mais aussi dans les provinces voisines du Gansu et du Shaaxi.

On compte environ 1800 animaux en liberté, où ils sont surtout menacés par la destruction de leur habitat, et 200 en captivité.

Les habitants du nouveau parc se verront offrir des maisons et des emplois, parfois comme guides. Même s’ils habitent la région depuis des décennies, explique Chine nouvelle, leur bétail et leurs récoltes de bambou nuisent aux pandas.

La protection de l’espèce était d’autant plus difficile que les trois provinces concernées ont des règles différentes en matière de gestion du territoire.

Le nouveau parc regroupera 67 parcs plus petits destinés aux pandas et protégera environ 8000 animaux et plantes menacés, selon Chine nouvelle.