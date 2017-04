Des dauphins sauvés des glaces à Terre-Neuve

Les résidants d’une petite île de Terre-Neuve-et-Labrador ont réussi à tirer cinq dauphins d’importants embâcles et à les transporter en lieu sûr, mais une baleine à bosse n’a pas eu cette chance et est morte emprisonnée dans les glaces.

Les dauphins étaient coincés depuis la fin de semaine dans une petite baie située près de Saint-Jean. Lundi, une vingtaine de résidants se sont aventurés sur les glaces au large de l’île Bell et ont réussi à libérer cinq dauphins, à les glisser sur des bâches et à les charger dans un camion. Les mammifères – on croit qu’il s’agit de dauphins à bec blanc – ont ensuite été libérés là où il y avait beaucoup moins de glace lundi.

Des résidants avaient recensé jusqu’à onze dauphins en difficultés depuis samedi; il semble que les autres aient péri depuis, dont un durant les opérations de sauvetage menées par la petite communauté.

Le maire de Wabana, Gary Gosine, a expliqué que les glaces autour de l’île, très abondantes depuis sept ans, ont même perturbé le service de traversier. C’est tout de même la première fois qu’il voit des dauphins emprisonnés ainsi dans les glaces.

Une baleine à bosse d’environ 14 mètres s’est aussi retrouvée coincée dans les glaces, vendredi, à Cook’s Cove, près d’Old Perlican. Elle a finalement péri dans sa mésaventure. Wayne Ledwell, membre d’un organisme de sauvetage des baleines, a expliqué que la glace était trop épaisse pour laisser passer un brise-glace. La glace avait disparu lundi, mais le rorqual ne bougeait plus.