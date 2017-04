Le saumon, monarque incontesté de nos rivières

À l’instar des athlètes des gradins, qui, bière et croustilles à portée de main, ont attendu impatiemment le début des séries éliminatoires tout en spéculant sur les chances du Tricolore de se pavaner avec la coupe Stanley, les adeptes de chasse et pêche croupissent dans l’oisiveté en attendant l’ouverture de la pêche au saumon.

Changements majeurs en matière de règlementations, les ardeurs de plus d’un amateur semblent s’être refroidies au diapason de nos rivières fraichement débâclées.

Chaque année, le 15 avril signale le début de la pêche au saumon dans nos rivières. Or, depuis 2016, aucun spécimen ne peut être conservé aux fins de consommation. Pêche dite purement sportive, tout saumon capturé doit être remis à l’eau.

Comme de par le passé, seule la technique de pêche à la mouche est permise. Déjà que la fonte des neiges entraine une opacité de l’eau, bien malin celui qui peut se vanter de ferrer un saumon avec une soie flottante en ce temps-ci de l’année.

Pour les non-initiés de la pêche à la mouche, les puristes de cet art utilisent une ligne dite, soie flottante. Ainsi, on les aperçoit le plus souvent se déplaçant à gué le long des rivières, exécutant des mouvements de va-et-vient au-dessus de leurs têtes avant de déposer délicatement une mouche sur l’eau.

Relevant de connaissances acquises au cours des ans, le moucheur possède tout un arsenal d’offrandes pour déjouer sa proie. À l’œil non averti, les mouches semblent peu différentes les unes des autres. C’est précisément la subtilité dans la couleur, la forme et la grosseur qui finiront par avoir raison de la nature capricieuse du roi de nos rivières.

Une version moins exigeante que la pêche à gué consiste de pêcher à la trolle. Les pêcheurs à la mouche se promènent le plus lentement possible en bateau sur les rivières. Laissant traîner une ligne à mouche munie d’une soie dite calante à l’extrémité de laquelle est attachée une mouche, deux ou trois pêcheurs dans une même chaloupe peuvent passer des heures entières à parcourir un plan d’eau.

Des rivières comme la Miramichi se prêtent particulièrement bien à ce style de pêche. Le taux de succès est passablement élevé, quoique beaucoup moins exigeant qu’une pêche à gué.

Si l’orignal est perçu comme étant le roi de nos forêts, le saumon est le monarque incontesté de nos rivières. Le privilège de lui livrer combat n’est pas pour autant réservé aux moucheurs. L’ouverture de la pêche à la truite débute le premier jour de mai, et de nombreux sportifs s’adonnent à la pêche à la trolle telle que décrite dans le paragraphe ci-haut.

Cette pêche au lancer léger avec leurres miroitants trompe souvent la vigilance du saumon. Par conséquent, il n’est pas rare d’avoir à livrer combat à un saumon capturé de façon non intentionnelle. Évidemment, il est impératif de relâcher cette prise tout en ayant soin de minimiser le traumatisme à l’animal. Ceci étant dit, cet avant-goût d’une capture par inadvertance pourrait fort bien vous transformer en futurs adeptes de la confrérie des pêcheurs à la mouche.

Sans contredit, le nec plus ultra de la pêche à la mouche demeure la pêche à gué avec une soie flottante. Le pêcheur à la mouche se doit de demeurer aux aguets de tous mouvements en surface de l’eau; que ce soit un aileron perçant subtilement la surface ou un saumon exécutant un saut troublant le silence d’une rivière coulant paisiblement. L’observation des insectes flottants sur l’eau de même que le stade nymphal de leurs développements dictera souvent le choix de la mouche.

Les véritables puristes de cet art vont opter pour un bas de ligne d’une tension de 6 livres tout au plus. Les fins connaisseurs pousseront l’audace jusqu’à utiliser une mouche mesurant à peine un quart de pouce en longueur.

Un ami peut se vanter d’avoir eu raison d’un magnifique saumon de l’Atlantique suite à un combat qui a duré près de 90 minutes. Et pour cause: un bas de ligne de 6 livres, une mini mouche et un savoir-faire exceptionnel lui ont permis de ramener un spécimen de 32 livres sur le gravier de la berge. Quelques photos pour immortaliser l’événement, et d’un claquement de queue, le poisson gracié regagna son habitat.

Certes, de tels exploits de pêche sont rarissimes dans la vie d’un pêcheur à la mouche, mais c’est précisément ce genre de souvenirs qui, année après année, pousse ce fin renard, qui à l’aube de ses 85 printemps, se laissera à nouveau charmer par le chant des sirènes de son coin de pêche préféré. Il vous donnera volontiers le nom de la rivière, mais sans plus. Le lieu précis de ses nombreux exploits réalisés au cours des ans demeure un secret jalousement gardé, et pour cause. Grand bien lui fasse!