Découverte d’un nouvel insecte au Nouveau-Brunswick

Un chercheur néo-brunswickois a récemment découvert un coléoptère jusque là encore inconnu de la littérature scientifique dans les secteurs de la rivière Jacquet et de la vallée de la Meduxnekeag.

Cette découverte revient à Reginald Webster, entomologiste semi-retraité basé à Fredericton.

La première observation de l’insecte s’est produite en 2008 dans la réserve naturelle de la vallée de la Meduxnekeag, à l’ouest de Woodstock. «C’est un endroit vraiment intéressant au niveau de la faune et de la flore, excellent pour faire ce genre de découverte puisque les lieux n’ont pas été altérés», explique le scientifique.

Lors de cette découverte, celui-ci s’affairait à collecter différents insectes. Du lot, un petit insecte a retenu son attention. «Je savais qu’il était de la famille des coléoptères, mais laquelle? Cela je l’ignorais. Je n’en avais jamais vu de tel», relate le chercheur.

Ce n’est qu’en 2010 qu’il est tombé de nouveau – et par pur hasard – sur cet insecte. Cette fois, il se trouvait dans le secteur la gorge de la rivière Jacquet, dans le nord de la province. «D’ailleurs, la grande partie des découvertes du genre se fait par accident. Souvent, en faisant de l’échantillonnage pour une espèce en particulier, on capture quelque chose de totalement différent dans nos filets ou en fouillant sous une roche», précise le chercheur.

Ce dernier travaillait alors dans cette zone sur un tout autre projet (scarabées invasifs). En faisant de l’échantillonnage sur une bande de galets partiellement ombragée près de l’exutoire d’un ruisseau, il a trouvé quatre nouveaux spécimens de ce coléoptère. «On a donc décidé de pousser un peu plus loin la recherche cette fois et on a découvert qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce», raconte-t-il.

La petite bestiole, qui mesure entre 2 à 4 mm de longueur, vit dans le sable et le gravier le long des cours d’eau. Jusqu’à présent, tous les spécimens ont été collectés au Nouveau-Brunswick, mais les chercheurs croient très plausible que l’espèce puisse également se trouver au Québec, en Ontario et même plus au sud, aux États-Unis. «C’est un insecte vraiment petit qui se réside dans des types d’habitats naturels peu fréquentés où il se fait peu d’échantillonnage. Les chances de tomber sur eux sont donc minces, et c’est probablement pourquoi il n’a pas été découvert plus tôt. Nous n’en avons trouvé que cinq spécimens jusqu’ici. Ce n’est pas une espèce très commune, mais ça ne signifie pas pour autant qu’elle soit très rare ou encore menacée», précise le scientifique.

Découvrir une nouvelle espèce d’insecte n’est pas aussi rare qu’on le croit…du moins pour M. Webster. Dans les faits, son nom est associé, avec différents confrères, à la découverte d’un impressionnant palmarès de 54 espèces. «Chaque fois, c’est excitant. On parle tout de même d’une espèce inconnue, que personne n’a rapportée. Ça démontre à quel point nous en connaissons encore peu à propos de la biodiversité de pays, de notre planète même. C’est pourquoi on doit prendre soin des habitats comme la gorge de la rivière Jacquet ou encore la vallée de Meduxnekeag. Il y a définitivement d’autres choses à trouver dans ces secteurs et même ailleurs au Nouveau-Brunswick dont nous n’avons même pas idée. Des coléoptères, des papillons, des champignons, etc.», ajoute M. Webster.

Et comme le veut la tradition, les chercheurs qui trouvent une nouvelle espèce ont l’opportunité de lui donner un nom. Ce petit staphylin est ainsi devenu Apimela canadensis, baptisé de la sorte expressément afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Pour M. Webster, la terminaison, canadensis (qui signifie «du Canada»), allait de soi. «On a pensé que ce serait vraiment une bonne idée, un beau clin d’œil au 150e anniversaire du pays. Et ce serait intéressant si d’autres espèces qui pourraient être découvertes ailleurs au pays se voient nommer canadensis également afin de marquer cette année particulière», indique-t-il.