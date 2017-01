L’Acadienne qui vit aux Pays-Bas et enseigne en Belgique

Difficile de trouver une Acadienne qui mène une vie plus européenne que Céline Lebel, de Petit-Rocher. La jeune femme âgée de 31 ans vit aux Pays-Bas et enseigne… en Belgique.

«Tous les jours, je me lève à 5h50 afin de pouvoir prendre le train aux Pays-Bas et me rendre en Belgique pour commencer à travailler à 8h15. Je traverse donc la frontière belgo-néerlandaise tous les jours sans contrôle de passeport! Vive l’Europe!», raconte la diplômée de l’École secondaire Népisiguit.

Mme Lebel vit à Maastricht depuis 2008. Cette ville de 120 000 habitants est située à environ 200 km au sud d’Amsterdam, 120 km à l’est de Bruxelles et à une trentaine de kilomètres au nord de Liège, lieu de travail de l’Acadienne.

Mme Lebel enseigne les sciences en anglais dans une école secondaire francophone de Liège, le Collège Sainte-Véronique. Ses élèves sont âgés de 13 à 18 ans.

«Mes élèves francophones ne savent pas que je parle français afin qu’ils puissent apprendre les sciences en anglais de façon efficace. J’adore les écouter parler en français, sachant qu’ils croient que je n’y comprends rien», raconte-t-elle en riant.

La capacité de l’Acadienne à communiquer en anglais et en français lui a donc ouvert des portes. Reste qu’il n’est pas toujours facile de travailler dans une langue qui n’est pas la sienne.

«Même si la plupart de mes collègues me considèrent comme la référence anglaise par excellence parce que mon accent acadien leur rappelle l’accent américain, je n’ai pas été éduquée en anglais et je dois faire des efforts tous les jours afin de m’améliorer. Apprendre les termes scientifiques anglais et leur prononciation demande un effort constant.»

Céline Lebel souligne qu’elle a toujours souhaité devenir enseignante. Elle a donc étudié en enseignement à l’Université de Moncton. Son amour pour les sciences l’a poussé à faire une majeure en biologie et une mineure en chimie.

«L’idée d’être une femme dans le monde de la science me plaisait beaucoup. Être un exemple pour encourager les jeunes femmes à suivre un parcours scientifique était également très attrayant.»

La jeune femme se dit très heureuse de sa décision, mais aussi de pouvoir exercer une profession qu’elle adore.

«Pour moi, le métier d’enseignant est bien davantage que d’enseigner ce qu’est le tableau périodique des éléments ou une cellule… C’est éduquer la future génération! Et cette éducation est devenue beaucoup plus importante que la matière, même si peu de temps peut y être consacré.»

«Sortie d’un conte de fées»

En 2008, Céline Lebel vivait à Montréal. Son conjoint d’alors souhaitait étudier au doctorat. Trois choix s’offraient à lui: New York, San Francisco et Maastricht, aux Pays-Bas.

«Notre choix s’est fait automatiquement. Pour les Acadiens, l’Europe a toujours été un endroit magique. Avoir l’occasion d’y habiter était simplement irrésistible», précise la jeune femme, qui est mariée depuis avril 2013 avec un Néerlandais (Guido Reehuis).

Céline Lebel est tombée amoureuse de son nouveau domicile, une ville médiévale qu’elle dit «sortie d’un conte de fées».

«Le centre historique (de Maastricht) est piétonnier. Le marché de Noël avec ses lumières et son vin chaud vous donne l’eau à la bouche dès votre arrivée. Les petites boutiques remplissent les attentes des accros au magasinage. C’est également une ville universitaire, donc une ville très vivante.»

L’Acadienne précise également que c’est «l’endroit où il faut se trouver pour fêter le carnaval».

«Vous connaissez peut-être le carnaval de Rio ou de Venise, mais le carnaval de Maastricht (qui, en février, accueille près de 20 000 festivaliers) vaut aussi le détour. Ici, les gens savent faire la fête comme les Acadiens.»

Elle souligne tout de même que le homard acadien lui manque. Ainsi que le… Clamato.

«Mais j’ai trouvé une marchande de Clamato qui trouve ce précieux liquide rouge dans une base militaire américaine près de Maastricht», dit-elle fièrement.

L’Acadienne s’est rapidement intégrée à son nouvel environnement. D’abord en suivant des cours de peinture, «mais les participants avaient tous environ 75 ans et n’avaient pas les mêmes idées que moi d’une soirée sympa entre potes».

Elle fait maintenant partie de l’International Women’s Club of South Limburg.

«Je m’y suis fait des amies pour la vie avec qui je passe beaucoup de temps lors de dîner, de sorties au cinéma, de dégustation de vin, de course à pied et de club de lecture.»

Même si elle vit aux Pays-Bas depuis huit ans et qu’elle a suivi de nombreux cours de néerlandais, Céline Lebel aimerait maîtriser cette langue encore mieux.

«Le problème avec l’apprentissage du néerlandais est que je ne l’utilise jamais puisque je travaille en Belgique dans une région francophone et que j’enseigne en anglais. À Maastricht; la plupart de mes amis sont des expatriés, donc nous communiquons toujours en anglais. Avec mon mari néerlandais, nous parlons aussi uniquement en anglais. Malgré tout, je peux faire mon magasinage, commander au restaurant et avoir des conversations de base en néerlandais. J’en suis fière, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.»