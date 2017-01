Personnalité de la semaine: Rachelle Connors

Rachelle Connors a passé sa jeunesse à Ottawa dans les années 1950, dans un quartier français près du canal Rideau. Quand sa famille se promenait l’autre bord du cours d’eau, dans un secteur anglophone, ses parents lui répétaient de parler seulement en anglais. À l’école, un établissement francophone, les cours étaient donnés dans la langue de Molière en avant-midi, et dans la langue de Shakespeare en après-midi. Des années plus tard, elle déménage avec son mari, un homme militaire, dans son village natal de Plaisance, à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la municipalité où 98,7% des habitants ne parlent que l’anglais, sa passion pour sa langue maternelle ne fait que croître.

Elle organise des projets afin de faire valoir les racines françaises de la communauté, l’ancienne capitale de la colonie française de Terre-Neuve de 1662 à 1713. En 2015, quand le conseil municipal décide d’abandonner son nom français et d’éliminer ses affiches bilingues, elle organise un mouvement d’opposition et les convainc à faire marche arrière. Grâce à ses efforts, elle obtient le Prix Roger-Champagne 2016. L’honneur est remis chaque année à la personnalité francophone ou acadienne s’étant illustrée par son travail dans le développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est la personnalité de la semaine Radio-Canada / Acadie Nouvelle pour la semaine du 16 janvier 2017.

Dans une ville entièrement anglophone, craignez-vous de perdre votre langue maternelle?

Si j’arrête d’utiliser mon français, je vais le perdre. Je parle en français à mes enfants et à ma famille sur internet. J’enseigne des cours en français. Entre les membres de notre association (l’Association française de Plaisance), on parle en français. Je ne l’oublie pas. Au moins, je n’ai pas la sensation que je perds ma langue. Pour moi, les projets de promotion du Français sont une question de respect de soi, parce que je suis française.

Pourquoi l’affichage bilingue à Plaisance vous tient-il à cœur?

Un comité de la municipalité a embauché une compagnie afin de faire un nouveau logo pour la ville. La compagnie a dit au comité «comment espérez-vous atteindre votre futur si vous tenez à garder votre passé?» La compagnie aurait dû être remerciée de ses services immédiatement. Tu ne peux pas aller vers ton futur si tu n’as pas de racines!

Dans vos efforts, vous êtes-vous heurtés à des obstacles?

J’étais à une réunion où le maire était présent, et nous avions une discussion à côté. Je parlais de ma pétition (visant à ramener le français dans l’affichage à Plaisance), et une dame m’a dit que je bûchais sur un cheval mort. Moi, les poils du cou sont montés tout droit dans les airs. Quand j’étais jeune, à l’école, il fallait apprendre l’anglais. Ce n’était pas un choix. Quand je les entends, aujourd’hui, dire qu’on leur force le français dans la gorge… c’est ça qui nous est arrivé quand on était jeune, nous.

Pourquoi êtes-vous fière d’être francophone?

Le français, c’est notre histoire. Ce sont nos racines. En grandissant, on entend les Anglais parler et on se dit «moi, je peux parler une deuxième langue, et toi non». C’est une fierté difficile à décrire. C’est une sensation dans notre cœur. Pour moi, le français, c’est mon cœur, c’est ma joie, c’est ma vie. Dans mon opinion, les Français et les Autochtones en Amérique du Nord sont les conquis. Et qu’est-ce qu’on fait avec les conquis? On fait ce que l’on veut. C’est ce qui est arrivé au Canada… mais ils ont frappé un mur au Québec. Et encore aujourd’hui, les Québécois doivent continuer à se battre pour ce qu’ils ont, sinon ils vont tout perdre.