Mius d’Entremont: un baron en Acadie

L’histoire des Mius d’Entremont est remarquable à bien des égards.

Si la famille Mius d’Entremont n’est pas très nombreuse aujourd’hui au Nouveau-Brunswick, bon nombre d’Acadiens peuvent compter le pionnier dans leur généalogie.

Si certains descendants ont gardé le patronyme Mius (Muis, Muise, Meuse), la plupart ont adopté le titre «d’Entremont» comme patronyme.

La famille est intimement liée à Pubnico (Pobomcoup) en Nouvelle-Écosse, seul village de l’Acadie ancienne qui est toujours peuplé par les descendants de son fondateur: Philippe Mius d’Entremont, baron de Pobomcoup. Déportés au Massachusetts, trois fils de Jacques à Jacques à Philippe ont pu regagner leur village après le Traité de Paris. Aujourd’hui, les d’Entremont font légion dans les Pubnicos.

Au départ, le nom de la famille aurait été Mius. L’origine exacte du titre d’«Entremont» demeure toujours un mystère. Fait-il référence à sa seigneurie en Acadie, ou à un fief dont nous ignorons toujours l’existence en Normandie? On n’en sait rien.

On n’en sait pas plus sur sa qualité de baron. Ce titre lui a été conféré par Saint-Étienne de La Tour, lors de la concession de du fief de Pobomcoup. Ce titre «canadien» n’aurait certainement pas la même valeur dans la mère patrie.

Malgré les recherches acharnées et les théories avancées par Gaudet, d’Entremont et d’Entremont (voir ci-dessous), on ne connaît toujours pas les origines exactes du «baron» acadien, sauf qu’elles sont normandes.

Était-il issu de l’aristocratie normande ou française? Était-il issu d’une famille roturière qui, grâce à des mariages favorables, aurait connu une certaine ascension sociale? Ou, était-il d’une bourgeoisie prospère apte à s’acheter de tels honneurs? Jusqu’à ce jour, aucun chercheur n’a réussi à tirer la question au clair. Malgré ces incertitudes, les charges d’officier militaire puis de procureur du roi tenues par Philippe nous portent à croire que sa famille faisait sans doute partie d’une classe assez aisée pour lui permettre des études poussées. Il devait profiter d’un certain prestige, comme en témoigne la concession de la seigneurie de Pobomcoup. Les archives françaises contien­nent sûrement des réponses à ces questions. Ne reste qu’à les dénicher.

Originaire de Normandie

La seule preuve claire des origines de Philippe Mius d’Entremont nous provient – sept ans après sa mort – du greffier Mathieu de Goutin, qui écrit au ministre:

Sieur Philippe Mius d’Entremont natif de Normandie, décédé il y a sept ans âgé de 99 années et quelques mois, il ne lui manquoit pas une dent, il avoit esté major sous le feû Monsieur de La Tour, Gouverneur de ce pays, il y a depuis exercé pendant dix huit ans les charges de procureur du Roy et il n’a cessé que par son grand âge.

Un colon qui fait sa marque

Philippe serait arrivé en Acadie en 1651 avec sa femme, Madeleine Hélie, et leur fille aînée Marguerite (future épouse de Pierre Melanson). Environ deux ans plus tard, le 17 juillet 1653, Philippe reçoit conjointement avec Pierre Ferrand et sa femme la baronnie de Pobomcoup, qui s’étend du Cap-Fourchu au Cap-Nègre. Le fief comprend Cap-Sable (nom donné généralement à la région) et les villes actuelles de Yarmouth et Barrington.

C’est la seule mention de Pierre Ferrand ou de sa femme en Acadie. Ils sont probablement repartis en France avant le recensement de 1671, délaissant leur part de la seigneurie aux d’Entremont.

La famille Mius d’Entremont habite toujours Cap-Sable au recensement de 1671. Elle appartient un gros troupeau (26 bêtes à cornes, 29 brebis, 12 chèvres, 20 cochons) et 6 arpents de terre en valeur. Pobomcoup compte trois familles et Cap-Nègre une seule à cette époque, mais la ferme de Philippe Mius d’Entremont, âgé de 62 ans, semble prospérer malgré cet isolement.

En 1670, Philippe est nommé procureur du roi. Ces fonctions mèneront sans doute Philippe à déménager sa famille à Port-Royal. Il transfère la seigneurie et son titre de baron à son fils aîné Jacques qui reste sur place, probablement après son mariage avec Anne de Saint-Étienne de La Tour vers 1678.

Philippe occupera ces fonctions jusqu’en 1688, quand il est remplacé par Pierre Chênet Du Breuil. Philippe se serait ensuite retiré dans la région de Grand-Pré (les Mines) – chez sa fille Marguerite, épouse de Pierre Melanson – où il décède à la fin de 1700.

Une histoire romancée

La famille d’Entremont intrigue les généalogistes depuis fort longtemps.

Placide Gaudet croyait Philippe un proche des Bourbons qui aurait reçu le titre «d’Entremont» par Louis XIV. Mais cette affirmation n’avait aucun fondement dans les sources.

Pour sa part, Léander d’Entrement a cru que le titre de noblesse de la famille remontait dans la Savoie au 11e siècle, avant qu’elle ne rejoigne la Normandie au 16e siècle.

Cette version semble aujourd’hui aussi fantaisiste que la première, faute de preuves à l’appui.

Le père Clarence d’Entremont a pour sa part signalé la présence d’un certain Nicolas Muss, un protestant suisse proche de l’Amiral Gaspard de Coligny, massacré avec ce dernier lors de la Saint-Bathélemy (1572).

Selon sa version, un fils inconnu survivant de ce Nicolas se serait réfugié en Normandie et aurait marié une d’Entremont. De ce couple serait issu Philippe. Si cette théorie n’est pas impossible, sans pièces justificatives ou autres preuves, on reste carrément dans la fiction.

Depuis les recherches de ces derniers, de nombreux départements français ont mis leurs registres paroissiaux en ligne. Les documents notariés suivent peu à peu dans plusieurs cas. Peut-être l’un de vous saura trouver des pistes plus intéressantes?

ADN-Y Mius d’Entremont: E-V13 − une famille rare et ancienne

La signature ADN-Y des Mius, Muise, Meuse et d’Entremont confirme que tous descendent bien du même ancêtre Mius-d’Entremont.

La lignée appartient à la grande famille E, une souche qui a vu le jour en Afrique il y a plus de 60 000 ans. Elle se situe plus précisément sur la branche E-V13, dont le foyer d’expansion se trouve dans les Balkans, il y a environ 4800 ans.

Aucun des propriétaires des échantillons testés n’a encore cherché plus loin, à savoir à quelle branche de E-V13 appartient la famille. La phylogénie (ou arbre génétique) descendante de cette branche est très étendue.

Le haplogroupe (ou branche, famille) E-V13 est lui-même descendant E-M35 (alias E-L117), souche commune à la famille Savard âgée d’environ 24 000 ans.

La triangulation de la signature de Philippe d’Entremont, le premier baron de Pobomcoup, a été menée par le Projet ADN Héritage Français, avec la collaboration de Pauline d’Entremont, de Stephen White.

Références:

– Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, 1999.

– Clément Cormier, MIUS (Muis) D’ENTREMONT, PHILIPPE, baron de POBOMCOUP, dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003.