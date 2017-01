Sur les traces de son père

Une jeune Acadienne au parcours atypique suit les traces de son père en devenant policière au sein de la Gendarmerie royale canadienne. Jeannine Breton est passée d’un baccalauréat appliqué en design intérieur de l’Université de Moncton à mettre la main au collet des malfrats.

L’inspecteur Luc Breton avait les yeux rivés sur le téléviseur, le 5 juin 2014, dans sa demeure de Fredericton. Trois de ses collègues de Moncton venaient de perdre la vie aux mains d’un meurtrier. Une chasse à l’homme était en cours pour retrouver le tueur; la ville était paralysée.

C’est là que sa fille lui a annoncé qu’elle souhaitait devenir policière, comme lui.

«Au début, j’ai cru que Jeannine disait ça juste pour me consoler de ce qui venait d’arriver. Je ne pensais pas qu’elle était sérieuse… mais elle l’était.»

«Ma décision était prise depuis un bout déjà, mais je n’avais pas encore trouvé le courage de l’annoncer à mon père», avoue la jeune femme.

La tragédie du 4 juin ne l’a pas dissuadé. Bien au contraire.

«Je voulais y être avec eux. Je voulais faire la différence, prêter main-forte et participer aux recherches pour retrouver le tueur.»

Quelques mois plus tard, Jeannine s’est envolée en direction de Régina, en Saskatchewan, pour entreprendre une formation de 26 semaines à la Division Dépôt, l’École des cadets de la GRC.

«C’est un séjour intensif et demandant, mentalement comme physiquement. Six mois ce n’est pas si long que ça, mais quand on a à le vivre, c’est une tout autre histoire. Disons que c’était plus demandant que de suivre des cours à l’université.»

Le 15 février 2016, elle a reçu son badge d’agente de la GRC des mains de son père. C’est habituellement le commandant de la base qui s’en charge, mais Luc et Jeannine Breton en ont fait la requête auprès des organisateurs de la cérémonie, qui ont accepté. Il s’agissait d’un moment émouvant, tant pour le père que la fille.

«Vous ne pouvez pas vous imaginer toute la fierté que j’ai ressentie en plaçant le badge dans la main de ma fille. J’ai encore de la difficulté à le mettre en mots. Elle a entrepris un défi et elle est parvenue à le surmonter avec la tête haute.»

Comme le hasard fait souvent bien les choses, Jeannine Breton a été assignée à Bathurst, soit le même endroit où son père a entamé sa carrière, en 1985. Luc Breton a profité de l’occasion pour remonter le chemin des souvenirs avec sa fille en patrouillant dans la municipalité.

«Je lui ai montré là où j’ai réalisé mes premières arrestations et où on se stationnait pour faire nos contrôles routiers. C’était un beau moment père-fille.»

Un métier dangereux

Être agent de paix comporte son lot de risques. Au lieu de fuir les situations dangereuses, ils sont appelés à les confronter, parfois au péril de leur propre vie. Luc Breton se souvient bien du Sommet des Amériques d’avril 2001, à la capitale du Québec.

Plus d’une trentaine de chefs d’État des Amériques s’étaient donné rendez-vous à Québec pour discuter de la mise en place de la Zone de Libre Échange des Amériques. Une large clôture métallique de plusieurs kilomètres avait été érigée pour assurer un périmètre de sécurité, pour protéger les dirigeants. Il avait été surnommé le «Mur de la honte» par les manifestants.

Certains ont commencé à lancer des objets de l’autre côté de la clôture. Luc Breton se souvient avoir presque été heurté à la tête par une conserve de thon et des pommes transpercées de clous.

«On a à peine eu le temps de sortir nos masques quand ils ont décidé de commencer à poivrer les manifestants pour les disperser. Ça a dégénéré rapidement. Des situations comme ça, tous les policiers sont appelés à en vivre au cours de leurs carrières.»

Questionné en tant que père, à savoir s’il s’inquiète du parcours choisi par sa fille, Luc Breton fait la part des choses.

«On est toujours entouré d’une équipe, de gens qui sont là pour couvrir nos arrières. C’est aussi ça la GRC. On doit se faire confiance l’un à l’autre.»

De son côté, Jeannine Breton sait que sa route sera parsemée d’embûches et de dangers. Plusieurs ont une impression négative des forces de l’ordre, malgré leur rôle de veiller à la sécurité du public. Elle se dit prête à tout, même à changer les mœurs.

«C’est la réalité. Parfois, je crois qu’il y a des gens qui ne comprennent pas qu’il y a un être humain sous l’uniforme. Selon moi, le meilleur moyen de peut-être changer leur image de nous, c’est de traiter tout le monde avec respect et de faire mon travail le mieux que je peux.»