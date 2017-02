Personnalité de la semaine: Isaac Breau

On entend souvent parler des Néo-Brunswickois qui déménagent du nord de la province vers le sud, mais quand Isaac Breau était jeune, il a pris la route dans le sens contraire. Fils d’un employé du CN, il a grandi au centre-ville de Moncton avec sa soeur et ses quatre frères. À l’âge de 24 ans, en 1975, il a décroché un emploi d’agronome au ministère de l’Agriculture à Charlo.

En peu de temps, il est tombé complètement amoureux de son mode de vie en plein air dans la communauté restigouchoise. Il s’est notamment découvert une passion pour le ski de fond et les activités hivernales grâce aux hivers plus longs que ceux qu’il avait connus dans le Sud-Est.

En 1995 et en 1999, M. Breau est entraîneur de l’équipe de ski de fond du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. En 2003, il participe à l’organisation des Jeux du Canada de Bathurst et de Campbellton, événement qui sert de tremplin pour l’organisation de multiples autres championnats à Charlo. L’an dernier, il devient président du comité organisateur du championnat canadien 2017 des maîtres en ski de fond. L’événement a été lancé dimanche et se poursuit jusqu’au 18 février sous le thème «excellence, santé et résilience».

M. Breau habite aujourd’hui à Blackland, une petite communauté située au sud-est de Charlo, avec sa conjointe Louise.

Il est la personnalité de la semaine Radio-Canada/Acadie Nouvelle de la semaine du 13 février 2017.

Pendant votre jeunesse au centre-ville de Moncton, aviez-vous la chance de faire des activités à l’extérieur?

«On était presque toujours dehors. On passait beaucoup de temps à la campagne chez les parents de mon père à Memramcook. On passait tout l’été sur la ferme, à l’extérieur. On regardait un peu la télé, mais ce n’était pas une grande partie de notre quotidien. La télé était en noir et blanc et on regardait des émissions comme Bobino. C’était peut-être trois heures par semaine. Le reste du temps, on était dehors. En ville, il y a toujours des jeunes, et on ne manquait jamais d’amis pour faire des jeux.»

Quand vous avez déménagé dans le Nord, vous êtes-vous ennuyés de la vie de ville?

«Non, pas du tout. J’ai toujours aimé être en campagne. À Charlo, l’hiver, il y a – bien sûr – le ski de fond et la raquette. Mais l’été, on fait du kayak de mer, du vélo de montagne, du vélo de route, la course et plein d’autres activités. C’est la beauté, ici. On a cette liberté de sortir et faire les choses qu’on aime faire sans avoir à voyager une heure ou deux pour se rendre à des installations.»

Les hivers n’étaient pas trop longs, à Charlo?

«Quand je suis arrivé dans le nord, en 1975, c’était la première fois que je goûtais autant l’hiver. À Moncton, il y avait des périodes où on avait de la neige et d’autres non. Les premières années que j’étais ici, la neige arrivait à la fin octobre et pouvait durer jusqu’au début mai. Pour les gens qui voulaient faire des sports d’hiver, c’est l’endroit parfait.»

Comment avez-vous découvert le ski de fond, en particulier?

«Au début, on faisait surtout du ski de randonnée. Mais à un moment donné, j’ai fait la connaissance du club de ski de fond Les Aventuriers. C’était un nouveau monde qui se présentait. Les pistes étaient damées. On pouvait skier et se concentrer surtout sur la vitesse et la technique.»

Quelle est la motivation des athlètes élites de niveau maître?

«C’est personnel. Certains cherchent ce niveau là d’activité physique. La compétition t’oblige à atteindre un certain niveau de conditionnement. Les gens qui sont compétitifs ont toujours le but d’atteindre un tel niveau d’excellence. Il y a toujours cette fierté. On est peut-être moins rapides que dans le passé, mais on peut quand même donner un effort qui nous satisfait.»

Quel a été l’impact des Jeux du Canada d’hiver dans la région en 2003?

«Les Jeux du Canada nous ont permis d’améliorer nos infrastructures, et de construire un champ de tir pour le biathlon. Ça nous permet de recevoir des championnats de ski de fond et de biathlon. Nous avons organisé le championnat du biathlon à quatre reprises, et nous le recevrons encore en 2018. Ç’a été un moment tournant pour le club.»