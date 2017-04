Personnalité de la semaine: Ron Cormier

Ron Cormier, ou «Pépére boîte à lunch» comme il est connu de plusieurs, inspire en courant des marathons pour nourrir les élèves de Grande-Digue.

Né à la fin des années 1950 dans une famille de trois enfants de Sainte-Marie-de-Kent, près de Bouctouche, Ron Cormier a vu sa mère accueillir plus de 50 enfants placés, au fil des ans. De son père, un soudeur avec un penchant pour les travaux méticuleux, il a appris la valeur du travail bien accompli.

M. Cormier a joué au hockey et au baseball quand il était jeune, mais il a laissé les sports de côté pendant la majeure partie de sa vie adulte. À l’âge de 58 ans, sa fille l’invite à suivre un programme de course à pied pour débutants. Le plan «sofa à 5 kilomètres» lui donne la piqûre.

Depuis, son ambition ne fait qu’augmenter. Après avoir complété des courses de 10km et des demi-marathons, il s’inscrit au marathon de Fredericton au printemps 2016. C’est alors qu’il prouve qu’il n’est pas un simple coureur du dimanche. Son chrono de 3h47m26s dépasse de loin la norme de qualification pour le marathon de Boston, soit de 3h55m pour les 60 à 64 ans. Il sera sur la ligne de départ à Hopkinton, le 17 avril.

Il se sert de la visibilité obtenue lors de marathons pour promouvoir sa collecte de fonds, une initiative visant à remplir les boîtes à lunch des jeunes de Grande-Digue.

Il est la personnalité de la semaine Radio-Canada / Acadie Nouvelle pour la semaine du 3 avril.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que certains jeunes de votre communauté n’avaient pas de repas à l’école?

«Moi je ne savais pas qu’il y avait des enfants qui avaient faim à Grande-Digue. Ça m’a vraiment dérangé. Avec les Chevaliers de Colomb, on a fait une collecte de bouteilles, mais ce n’était pas tout à fait assez. Quand j’ai appris que je courrais le marathon de New York, j’ai pensé que ça serait une bonne façon d’avoir de la visibilité pour avoir des fonds.»

Pourquoi cette nouvelle vous a-t-elle tant frappé?

«Je pense que j’ai pris ça de ma mère. J’ai perdu ma soeur dans un accident à un jeune âge. Je pense que c’est là que c’est parti. Ma mère, peut-être pour se soulager des maux qu’elle avait eus en perdant sa seule fille, a adopté une autre fille. Ensuite, lorsqu’il y a eu certains cas d’enfants en détresse, ma mère a commencé sa mission de mener une famille d’accueil.»

«Ma mère était une sainte. Non seulement a-t-elle gardé après sa famille, mais elle s’est occupée de dizaines de jeunes dans le besoin. J’ai appris à un jeune âge l’importance de partager et d’aider les autres.»

Que pouvez-vous dire à propos des résidants de Grande-Digue?

«On est privilégié de vivre à Grande-Digue. C’est reconnu comme un endroit où il y a beaucoup de bénévoles. Les gens de Grande-Digue, peu importe si on est Acadien, anglophone ou autre, s’entraident. On vient toujours en aide aux personnes dans le besoin.»

Que souhaitez-vous accomplir avec votre campagne?

«Les parents, il n’y a rien que je peux faire pour les aider. Mais les élèves, je peux certainement leur donner un estomac plein lorsqu’ils sont à l’école pour qu’ils puissent apprendre. Si je peux faire une petite différence, qui peut les aider à passer d’un C+ à un B-, ça aura valu la peine.»

Les jeunes sont-ils reconnaissants pour vos efforts?

«L’autre semaine, ils m’ont invité à l’école. Quand je suis arrivé, tous les élèves de l’école étaient dans la cafétéria pour m’accueillir. Ils ont accroché mon t-shirt dans l’école. Tu te sens presque comme un rock star dans des situations comme ça. Mais au fond, si je peux leur servir de modèle pour être plus actif et donner aux autres, je serai heureux. C’est aussi plaisant de donner que de recevoir.»

Vous êtes un modèle à suivre pour plusieurs, mais qui sont vos modèles?

«J’ai été très fasciné par quelques personnes qui m’ont marqué dans la course. La première a été Lucia Cormier, qui organise la course annuelle de Sainte-Marie-de-Kent. J’ai toujours été fasciné par son dévouement athlétique. Il y a Yvon LeBlanc, aussi. Il était un super athlète et marathonien avant qu’il fasse un AVC. Je vais courir le marathon de Boston en son honneur cette année. J’ai fait imprimer ses initiales sur mon chandail.»