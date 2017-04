Personnalité de la semaine: Johanne Perron

Bien avant qu’elle devienne directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale, en 2001, Johanne Perron souhaitait s’impliquer dans le domaine des droits de la femme.

Mme Perron a eu une enfance relativement tranquille dans la région de l’Estrie, où elle a grandi avec ses trois frères et soeurs. Fille d’un agriculteur et d’une enseignante, elle a déménagé à Halifax, au milieu des années 1980, afin de poursuivre des études postsecondaires à l’Université Dalhousie.

En 1990, Mme Perron obtient un baccalauréat en développement international. Les années suivantes, elle poursuit des études de deuxième cycle et obtient une maîtrise en études de l’environnement à l’Université de Moncton.

Mme Perron s’est dévouée à plusieurs causes, s’associant à des organismes comme le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, Jeunesse Canada Monde, Oxfam, le Front commun pour la justice sociale et le Conseil atlantique pour la coopération internationale.

La mère d’une fille âgée de 20 ans et d’un garçon âgée de 18 ans est directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale. Elle travaille sans cesse en vue d’atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes.

Elle est la personnalité de la semaine Radio-Canada / Acadie Nouvelle pour la semaine du 24 avril 2017

Quel a été votre premier contact avec l’équité salariale ?

«La première fois où j’ai été exposé à l’équité salariale était à la maison. Mon frère, à 10 ans, avait décidé qu’il allait aider mon père à l’étable. Il avait fait une liste des tâches qu’il allait accomplir avec des cents au bout. “Je vais descendre le blé, ça va coûter 4 cents”, par exemple. Moi, ça faisait des années que je travaillais dans la maison, et jamais que j’aurais demandé de l’argent, parce que la cuisine, le ménage et tout, ça ne se faisait pas payer.»

«Quand mon frère avait négocié son premier contrat de travail, ma mère avait dit: “ce n’est pas correct, quand même! Johanne aussi travaille, elle aussi doit se faire payer. C’est comme si on ne payait pas le travail des femmes”. Ça m’a fait réfléchir. Elle était féministe… elle n’aurait pas utilisé le mot féministe, mais elle l’était. Pour elle, c’était important que les femmes aient accès au travail, à conduire, et d’autres choses qui n’étaient pas prises pour acquises dans sa jeunesse.»

Quelle est la différence entre égalité salariale et équité salariale?

«L’égalité salariale, c’est un même salaire pour un même travail. Ça, tout le monde semble le comprendre. Quand un homme est un technicien et une femme est une technicienne chez un même employeur, ils devraient gagner la même chose.»

«Mais ce que nous disons est: pourquoi est-ce que la caissière à l’épicerie gagnerait moins que l’étalagiste? Oui, l’étalagiste doit déplacer des boîtes, mais la caissière déplace des sacs, s’occupe de l’argent et est vraiment le visage de l’entreprise face au client. Elle devrait probablement gagner plus. On compare des emplois différents quand on parle d’équité salariale.»

Quels sont les défis pour l’atteinte d’une pleine équité salariale?

«C’est certain que des changements sociaux comme l’équité salarial où l’on compare les emplois où il y a surtout des hommes à ceux où ce sont surtout des femmes, c’est un travail à long terme. C’est important de demeurer sûr qu’on va l’obtenir. Il faut se rappeler aussi qu’on est en train d’essayer de changer des mentalités qui existent depuis des siècles.»

«Quand je pense aux personnes que je représente, je me rappelle qu’on peut améliorer la situation de plusieurs femmes. Il y a des femmes qui ont eu des ajustements salariaux dans le secteur public et qui me mentionnent chaque fois qu’elles me rencontrent qu’elles se sentent enfin valorisées.»

La loi de 2009 sur l’équité salariale assure l’équité dans le secteur public. Pourquoi n’y a-t-il pas encore de loi sur le secteur privé?

«Je pense qu’il y a des craintes par rapport au coût d’une étude et de la possibilité d’avoir à ajuster les salaires. La question de l’argent entre en compte. On le voit chez quelques employeurs qui ont beaucoup de visibilité qui protestent chaque fois qu’on augmente le salaire minimum, par exemple.»

«Il ne faut pas avoir peur d’une loi pour le secteur privé. Ça ne va pas à l’encontre des intérêts des employeurs. C’est dommage que certains le voient comme ça. En réalité, c’est à l’avantage des employeurs d’avoir un bon système de rémunération qui récompense les gens pour les responsabilités, les efforts et les conditions de travail. En bout de la ligne, tout le monde en sort gagnant.»

Quels sont vos passe-temps et vos loisirs, à l’extérieur du travail?

«Moi j’aime beaucoup le cinéma, le ski alpin et la lecture. J’aime aussi un bon repas avec la famille et des amis!»