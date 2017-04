Aldor Gionet voit le bon côté de la vie (vidéo)

La vie d’Aldor Gionet a basculé dans le noir quand il était adolescent: il est devenu aveugle par accident. La lumière perce à nouveau son obscurité, par petites touches seulement. Mais à y regarder de près, il voit plus clair que certains.

Aldor Gionet, de Bas-Caraquet, dans la Péninsule acadienne, n’oubliera jamais ce maudit mois d’octobre 1970. Il avait 14 ans à l’époque. Par une belle après-midi ensoleillée, il s’est rendu au dépotoir situé à l’arrière de chez lui avec son frère.

«Je cherchais des fils électriques pour bricoler et jouer avec. J’en ai trouvé, je les ai ramenés à la maison», raconte-t-il.

Animé par l’excitation de son adolescence, le jeune Aldor s’enferme dans sa chambre et commence à les manipuler.

«Je pensais que j’avais trouvé un vieux moteur. C’était en réalité un détonateur de dynamite. Ça m’a explosé en pleine face.»

La déflagration lui a mutilé la main gauche. Il lui manque la moitié du pouce et un doigt. Surtout, elle l’a rendu aveugle. Il a depuis récupéré un semblant de capacité visuelle. Il voit à 6 ou 7%.

«Je me guide avec mes autres sens.»

Cet accident a changé à jamais le cours de son existence, mais ça ne l’a pas empêché de vivre pour autant. Au contraire! Il s’est accompli différemment.

Il a travaillé 11 ans dans l’industrie de la reliure de livres scolaires. Au début des années 1980, il a fondé l’Association des personnes handicapées de la Péninsule acadienne.

«On n’était que deux au début: moi et une femme tétraplégique. On était beaucoup plus après quelques temps. On s’était trouvé un local près du sanctuaire de la Sainte-Anne-du-Boccage, à Caraquet. On acceptait tous les handicapés, physiques et mentaux. On s’organisait des activités sociales. On voulait montrer qu’on pouvait être, nous aussi, autonome.»

Aldor Gionet habite seul dans la maison familiale, à Bas-Caraquet. Il s’accommode de sa solitude. Il apprécie la compagnie de ses animaux: trois chiens, un oiseau en cage, une chèvre et des lapins.

Il s’occupe comme il peut. Il s’est récemment mis à la batterie.

Le plus clair de son temps, il le passe à bricoler. C’est sa passion. Il rafistole les moteurs de motoneiges ou de tondeuses. Les autos également.

«J’ai tout appris par moi-même. Je me fie aux bruits et aux sons pour identifier l’origine des pannes.»

Sa détermination suscite l’admiration de son entourage. Stéphane Albert le connaît depuis 10 ans.

«C’est un personnage coloré. Il est vivant. Il s’intéresse aux gens.»

Le cinéaste et réalisateur lui a consacré deux reportages de quelques minutes qui ont été diffusés sur les ondes de la chaîne TFO. Une expérience inoubliable.

«Pendant le tournage, on essayait de le guider. Ça le bloquait. On l’a laissé parler et dire ce qu’il voulait. Il s’est confié pendant quatre heures. C’était un beau moment d’authenticité. Je l’ai découvert, ça a renforcé nos liens d’amitié.»

En dépit de ses malheurs, Aldor Gionet se sent chanceux.

«Je vis ma vie comme je l’entends. Quand je bricole, je sais que je le fais bien. Ça me rend fier.»

D’un tempérament fonceur et dynamique, il n’a que deux regrets. Le premier est de ne pas avoir fondé une famille.

Il aurait aimé avoir des enfants. À défaut, il accorde une grande importance à l’affection qu’il porte à un de ses neveux.

«Il est comme mon garçon. Je l’ai vu grandir. Il me donne le goût de vivre.»

Le second, de ne pas avoir montré à ses parents ce qu’il avait ramené du dépotoir à 14 ans.

«J’aurais dû leur demander ce que c’était.»

Heureux malgré tout

Aldor Gionet n’aime pas l’idée de faire pitié.

«Je ne me sens pas misérable. Je suis peut-être handicapé visuel, mais je ne suis pas stupide.»

Il déplore que les gens se focalisent trop souvent sur les déficiences de quelqu’un. Être réduit à ses problèmes de vue le chagrine. Il n’est pas que ça.

Cet Acadien préfère se concentrer sur son bonheur. Est-il heureux?

«Je le suis dans mon cœur.»

Ce qu’il aimerait plus que tout, c’est que le monde arrête de se lamenter sur son sort.

«Au lieu de se plaindre, les gens devraient profiter de la vie et exploiter leur potentiel.»