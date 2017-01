Pac-Man est en deuil

Le père de Pac-Man est mort.

La compagnie japonaise Bandai Namco a annoncé lundi que Masaya Nakamura est décédé le 22 janvier à l’âge de 91 ans.

M. Nakamura avait fondé la compagnie Namco en 1955. Un regroupement survenu en 2005 a donné naissance à Bandai Namco.

Pac-Man a été conçu par un ingénieur et concepteur de jeux vidéo de Namco, Toru Iwatani, avant de déferler sur le monde à compter de 1980.

Plus de dix milliards de parties de Pac-Man auraient été jouées, et Guiness World Record a proclamé que Pac-Man est le jeu d’arcade le plus populaire de tous les temps.

Pac-Man est né de l’image d’une pizza à laquelle il manque une pointe. M. Nakamura aurait choisi le nom « pac » (ou « pakku » en japonais) pour illustrer le son que fait Pac-Man en dévorant ses proies.

Après ses débuts comme jeu d’arcade, Pac-Man a migré vers les consoles Nintendo, Xbox et PlayStation, ainsi que vers les téléphones cellulaires. Il s’est aussi retrouvé sur de multiples objets dérivés.

On ne dispose pas de plus de détails concernant la mort de M. Nakamura.